Butikssäljare till OKQ8 Kungsbacka, heltid
OK-Q8 AB / Kassapersonalsjobb / Kungsbacka Visa alla kassapersonalsjobb i Kungsbacka
2026-01-05
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OK-Q8 AB i Kungsbacka
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige
Är du en serviceinriktad lagspelare?
I så fall kan vi erbjuda dig ett roligt arbete i en spännande miljö där ingen dag är den andra lik, med stor variation på arbetsuppgifterna. Ena stunden jobbar du med merförsäljning i kassan, för att snabbt skifta till att hyra ut en bil, servera mat, eller så ser du till att stationen är ren och fräsch. För oss är alla uppgifter lika viktiga, och vi hjälps åt att genomföra dem med högsta kvalitet. På våra stationer är det ofta ett högt tempo där du och dina kollegor tar hand om våra kunder genom service i världsklass.
Nu söker vi en ny kollega till OKQ8 Kungsbacka.
Vi söker
Vi värdesätter dina personliga egenskaper framför tidigare erfarenhet och utbildning. Du är en positiv person som gillar att träffa nya människor. Du tycker om att arbeta i högt tempo och ser fram emot att vara en del av ett sammansvetsat team som tillsammans löser det arbetsdagen har att bjuda på. Det är meriterande om du tidigare jobbat med service eller försäljning. B-Körkort är det enda formella kravet.
Vi erbjuder
OKQ8 erbjuder en spännande arbetsplats, med rolig atmosfär och härliga kollegor. Här arbetar människor i alla åldrar med olika bakgrund. Hos oss finns möjligheter till utveckling, det du inte kan innan du börjar - det lär vi dig! Att arbeta på en av våra stationer ger dig en fin språngbräda in i arbetslivet och karriären.
Som Butikssäljare arbetar du i skift och arbetspassen varierar i både längd och tid på dygnet. Denna tjänst är en heltidsanställning på 38,25 timmar per vecka. Stationen har öppet vardagar mellan klockan 06:00 - 22:00 och helger mellan klockan 08:00 - 22:00. Tillträde för tjänsten är 2025-02-16.
Kan du göra oss ännu bättre? Sök då tjänsten redan idag!
OKQ8 Scandinavia arbetar för att vara en jämställd arbetsplats med medarbetare som trivs och utvecklas och där olikheter uppmuntras. Vi vill vara ett företag som speglar samhället, med en inkluderande kultur som hjälper till att minska utanförskap och bidrar till mångfald.
Hela samhället ställer om mot en fossilfri framtid. Vi vill visa vägen i utvecklingen av vår bransch, så att fler kan ta sig fram, ta hand om sitt fordon och driva verksamheter med ett så lågt klimatavtryck som möjligt. Vill du vara med och bidra till hållbar utveckling, på riktigt? Välkommen att följa med på vår resa!
Viktig information
Som ett led i vårt arbete mot en rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi i denna process valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att bjudas in till en chattbaserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Du genomför intervjun när det passar dig - den tar cirka 8-10 minuter och du får direkt feedback.
Huberts AI-intervju är vårt standardflöde och ett snabbt, smidigt och rättvist sätt att inleda vår dialog. Vill du hellre bli screenad av en rekryterare (i mån av tid)? Skicka ett mejl till rekrytering@okq8.se
och meddela det. Vi tar inte emot CV via denna mail, du måste fortfarande ansöka via denna annons.
Vi rekommenderar Hubert för en effektiv, rättvis och modern kandidatupplevelse. Tips och råd inför din intervju hittar du här: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Ditt livs kanske viktigaste jobb. På riktigt.
Vi vet att det är en vågad sak att säga, men vi menar verkligen varje ord. Oavsett om det handlar om ditt första jobb, ditt sista jobb, eller om du har modet att anta en ny utmaning, tror vi att du kan få ditt livs kanske viktigaste jobb här hos oss. På riktigt. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OK-Q8 AB
(org.nr 556027-3244), https://www.okq8.se/jobba-hos-okq8/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OKQ8 Jobbnummer
9668782