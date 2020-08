Butikssäljare till Lyko Smedjan - Lyko Retail AB - Säljarjobb i Luleå

Prenumerera på nya jobb hos Lyko Retail AB

Lyko Retail AB / Säljarjobb / Luleå2020-08-25Vi på Lyko älskar skönhet och drivs av passionen att hjälpa våra kunder till sitt allra bästa jag. Att ge oslagbar service, både i butik och på nätet, är helt enkelt det roligaste vi vet. Nu söker vi en driven och engagerad Butikssäljare på en tillsvidareanställning 15 timmar/vecka med inledande provanställning. Trivs du med extra stort ansvar och vill bli butikens förstasäljare blir vi lite extra glada! Är det dig vi söker? Välkommen att läsa mer och bli en del av vårt team!OM ROLLENSom butikssäljare på Lyko arbetar du med personlig rådgivning och försäljning av professionella skönhetsprodukter. Du är en riktig expert på hårvård, hudvård och smink och är alltid uppdaterad kring de senaste trenderna. Att ta aktiv kundkontakt och dela med dig av din kunskap för bästa service och rådgivning är en självklarhet. I rollen som butikssäljare bidrar du genom ditt ordningssinne till en inspirerande säljmiljö utöver det vanliga. Genom våra success factors Fun, Friendly, Focused och Fabulous (samt ett femte F som du får veta mer om ifall vi väljer varandra) lever vi "The Lyko Way" i allt vi gör - varje dag!VEM ÄR DU?Du älskar skönhet! Att dela kunskap och idéer med kunder och kollegor är det roligaste du vetDu är en passionerad säljare som älskar kundmötet och drivs av att uppnå resultat.Du är van att hantera många olika arbetsuppgifter i ditt dagliga arbete och har ett strukturerat arbetssättSom person är du en prestigelös och engagerad energispridareDu är flexibel och trivs att arbeta i team så väl som självständigtÄr du utbildad inom hudvård, hårvård eller skönhet eller har erfarenhet av detaljhandeln, helst inom skönhet eller mode är det ett stort plus, men störst vikt kommer vi att lägga vid dina personliga egenskaper.Tillträde för tjänsten är omgående eller enligt överenskomelse. Lön enligt kollektivavtal. Vi har kollektivavtal med Handelsanställdas förbund.ANSÖKANLåter det här som rätt tjänst för dig? Ansök snabbt och enkelt utan CV eller personligt brev. Istället ber vi dig svara på några korta urvalsfrågor. Ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 6 september 2020. För mer information är du välkommen att kontakta butikschef Emma Öhman, på smedjan.bc@lyko.se . OBS! Vi tar ej emot ansökningar via mejl. Välkommen med din ansökan!Lyko Group AB (publ) är en hårvård- och skönhetsspecialist med ambition att förändra branschen. Vi har vårt ursprung i den professionella hårvården. Med marknadens bredaste sortiment online, integrerade butiker och salonger inspirerar och guidar vi kunden till sitt bästa jag. Koncernen driver webbplatserna Lyko.se, Lyko.no och Lyko.fi samt 39 butiker i Sverige och Norge, med tillhörande salonger. Verksamheten sysselsätter närmare 600 personer. Lyko är noterat på First North Premier. Besök www.lyko.se för mer information.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificerat2020-08-25Lön enligt kollektivavtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-06Lyko Retail AB5333162