Butikssäljare till Arcade Dreams - Linköping
2026-04-30
Tjänsten är en heltidstjänst (100 %) och innebär arbete vardag och helg enligt butikens öppettider.
Är du passionerad kring gaming, nördkultur och kundupplevelser på riktigt?
Arcade Dreams i Linköping söker nu en butikssäljare som vill vara med och skapa en butik utöver det vanliga. Hos oss är butiken inte bara en försäljningsyta - den är en mötesplats, ett community och en upplevelse.
Vi vänder oss till engagerade kunder med stort intresse för gaming, arkadspel, flipper, brädspel, rollspel och samlarprodukter. Det innebär att rollen passar dig som gillar dialog, kunskapsdelning och att hjälpa kunder att hitta rätt, inte bara snabbt.
Om rollen
Som butikssäljare på Arcade Dreams är du en central del av kundupplevelsen och butikens hjärta. Rollen kombinerar rådgivande försäljning, djup produktkunskap och ett starkt community-fokus.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
Skapa en personlig, kunnig och välkomnande upplevelse för varje kund
Arbeta med rådgivande försäljning utifrån kundens intressen och behov
Bidra till merförsäljning genom relevanta rekommendationer och helhetslösningar
Hantera produkter med hög komplexitet, exempelvis Warhammer, rollspel, arkad- och flipperspel
Delta i butikens dagliga drift: varumottagning, exponering, lager och ordning
Samverka med e-handeln kring kundfrågor, ordrar och utlämning
Vara med och bygga ett inkluderande, passionerat och levande community kring butiken
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet av kundservice, försäljning eller annan kundnära roll
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift och kan även använda engelska i kunddialog
Är trygg i mötet med kunder med olika nivåer av kunskap och engagemang
Har lätt för att ta till dig och förmedla information på ett pedagogiskt sätt
Trivs med att ta eget ansvar i en mindre verksamhet
Har möjlighet och vilja att arbeta helg regelbundet, samt vardagar enligt butikens öppettider
Meriterande om du även:
Har ett eget aktivt intresse för någon eller flera av våra produktkategorier
Har erfarenhet av event, spelkvällar, turneringar eller community-aktiviteter
Kan figurmålning, spelregler, byggen eller moddar
Har jobbat med e-handel eller digital kunddialog
Gärna engagerar dig i community via sociala medier eller Discord
Därför ska du jobba hos Arcade Dreams
Hos oss får du:
Arbeta i en butik där passion, kunskap och gemenskap står i centrum
Vara en del av ett litet team med stort förtroende och ansvar
Möta kunder som verkligen bryr sig om produkterna
Vara med och skapa en mötesplats för gaming- och nördkultur i Linköping
Heltidsanställning. Vi tillämpar provanställning 6 mån, därefter blir du tillsvidareanställd.
En riktigt bra butikssäljare på Arcade Dreams ser varje kundmöte som en möjlighet att skapa upplevelse, delar sin passion på ett inkluderande sätt och tar ägarskap för både affären och relationen.
Plats: Linköping, Tornbyvägen 1D Arbetstid: Heltid 40h/vecka, både vardag och helg Ansökan: Ansökan sker via vår jobbsida. Vi tar emot ansökningar till och med den 17/5. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arcade Dreams AB
https://jobb.arcadedreams.se
Tornbyvägen 1D (visa karta
)
582 73 LINKOPING
