Butikssäljare thansen Sjöbo deltid
2025-08-08
thansen växer och vi behöver förstärka vår team i Sjöbo med en deltids butikssäljare till med omgående tillträde.
Goda möjligheter att deltidsanställningen leder till heltid så småningom så därav krav att man tillgänglig på heltid.
Har du erfarenhet från försäljning av reservdelar,cyklar eller montering/balansering av däck och vill vara med på en fantastisk resa med stor utvecklingspotential så ser vi gärna att du hör av dig.
Skicka in din ansökan via vår hemsida: jobb.thansen.se
Drömmer du om en utvecklande och intressant arbetsdag där du kan finslipa dina kunskaper och utveckla dina ambitioner? Är du en serviceperson som gör allt för att kunden ska bli nöjd?
Är du intresserad av bilar,cyklar eller andra av våra produktgrupper?
Hos oss på thansen är det viljan som räknas om du vill komma långt i karriären. Vi har en platt struktur där alla kan hjälpa till att sätta sin prägel på thansen-konceptet.
Som säljare i thansen möter vi kunden med ett leende varje dag, brinner för service och är lagspelare.
En del av vårt serviceutbud omfattar bland annat reservdelsförsäljning, däck försäljning och montering i vår verkstad, montering av bilbarnstolar, cykelställ, vindrutetorkare, takboxar och ställ m.m.
Erfarenhet eller relevant certifikat kopplat till detta är meriterande men inget krav. Utbildning kommer att tillhandahållas.
Vi erbjuder:
• Ett spännande jobb i ett starkt växande företag
• Stora möjligheter till personlig utveckling
• Lön enligt kollektivavtal
• Förmånliga personalrabatter
Önskade kvalifikationer:
• Erfarenhet från försäljning av reservdelar, cyklar , däck
• Du behärskar svenska i tal och skrift
• God förståelse för IT är meriterande
Vi rekryterar kontinuerligt och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Ansök redan idag om du är intresserad!
Sökande måste vara över 18 år.Publiceringsdatum2025-08-08
På T. Hansen Gruppen A/S arbetar vi varje dag för att kunderna ska få den bästa servicen. thansen är fast förankrat i dansk detaljhandel och betjänar idag kunder i alla åldrar inom ett brett sortiment.
I dagsläget har vi ett medarbetarteam på över 1 200 engagerade medarbetare, varav drygt 850 jobbar i butikerna. Under hela året arbetar vi efter vårt kundprogram ANK - Alltid nöjda kunder. Med programmet vill vi skicka en tydlig signal om att vi finns till för våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
