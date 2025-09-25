Butikssäljare/slangmontör, Söderhamn
2025-09-25
Är du en teknisk problemlösare som vill utmanas i ditt arbete? Vill du arbeta med försäljning på ett växande familjeföretag och är redo att ge våra kunder förstklassig service? Hydroscand i Söderhamn söker nu en butikssäljare!Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Som butikssäljare/slangmontör jobbar du med personlig försäljning över disk. Ditt jobb blir att på ett professionellt och ödmjukt sätt finna den bästa lösningen för varje enskild kund.
Andra dagliga arbetsuppgifter är hantering av inkommande förfrågningar, inventering, materialanskaffning och orderhantering. Utöver detta ingår hantering av inkommande/avgående gods, samt monterings- och produktionsarbete.
Vi erbjuder
En rolig och varierande arbetsmiljö med en familjär känsla där vi hjälps åt. Vi på Hydroscand värnar om våra medarbetare och erbjuder både interna och externa utbildningar. Som ny medarbetare på Hydroscand får du alltid en tydlig introduktionsplan och blir tilldelad en mentor, allt för att säkerställa att du får en så bra upplärning som möjligt.
Hos oss får du ett arbete med mycket kundkontakt och goda utvecklingsmöjligheter, på ett svenskt familjeföretag som är verksamt i 20 länder globalt.Profil
Du bör ha ett tekniskt intresse och gärna tidigare erfarenhet av butiksförsäljning. Utbildning eller arbetserfarenhet inom fordons-, pneumatik- eller hydraulikteknik är ett plus, men inget krav. Det är viktigt att du har ett ordningssinne, är lösningsfokuserad, bekväm med att använda datorn i det dagliga arbetet och har en känsla för god service.
B-körkort är ett krav.
Dessutom vill vi att du har en god social kompetens samt en förmåga att skapa och vårda goda relationer till både kunder och medarbetare.
Hydroscand arbetar aktivt för att främja mångfald i alla led och strävar efter en jämnare könsfördelning inom företaget. Därför uppmuntrar vi en mångfald av sökande till alla våra tjänster.
Är du intresserad?
För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Andreas Rosén (platschef) på telefon: 0270-642 53
Sista ansökningsdag är den 13 oktober 2025 men urval sker löpande, dröj därför inte med din ansökan. Ansökning sker via vår karriärsida (OBS! Ansökning via e-post undanbedes).
Vi avböjer, vänligt men bestämt, kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
För mer företagsinformation, vänligen besök hydroscand.se Ersättning
