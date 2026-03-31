Butikssäljare Oskarshamn

2026-03-31
Ser du dig själv som en serviceinriktad, glad och positiv person som trivs i mötet med kunder? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu omgående en butikssäljare till vårt team - en person som tycker om att arbeta med människor, gillar att lösa problem och vill vara med och skapa en riktigt bra kundupplevelse varje dag.
Om Swedish Agro Shoppen
Swedish Agro har nio butiker i Kalmar län och en i Kronobergs län. Sortimentet är främst inriktat på trädgård, husdjur, lantbruk, skog och jakt.
DITT ANSVARSOMRÅDE
Hos oss får du en varierad vardag där ingen dag är den andra lik. Du blir en viktig del av butiken och får ett jobb där du både får använda din serviceförmåga och utvecklas tillsammans med engagerade kollegor.
I din roll som butikssäljare sätter du alltid kunden i centrum. Du ser till att butiken är välfylld och håller god ordning och reda. I arbetet kommer du också att arbeta i kassan och se till att kunden är nöjd efter sitt besök hos oss. Tjänsten är på 35% tillsvidareanställning med provanställning 6 månader.
DIN PROFILDu ska ha en god kommunikationsförmåga och trivas med att bemöta kunder och ser lösningar istället för problem. Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper och drivkrafter. Vidare ser vi att du har:
Gymnasieutbildning
God datorvana
Meriterande om du har truckkort
Meriterande om du tidigare arbetat i butik samt har kännedom av någon av områdena trädgård, husdjur, lantbruk, skog och jakt
VI ERBJUDER
Starkare tillsammans
På Swedish Agro bygger vår grund på samarbete och vi har en grundläggande tro att vi är starkare tillsammans. Vi erbjuder därmed en arbetsplats där vi utvecklas tillsammans - över avdelningar, kompetenser och landsgränser. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för trivsel, engagemang och inflytande.
ÄR DU INTRESSERAD?
Så ansöker du
Om du tycker att tjänsten låter spännande, skicka gärna din ansökan redan idag genom att klicka på "ANSÖK". Vi håller intervjuer löpande och kan komma att avbryta sökandet när vi funnit rätt kandidat. På Swedish Agro tror vi att mångfald stärker både samarbetet och hur vi löser uppgifter. Vi strävar efter en inkluderande arbetsmiljö där olika perspektiv kan bidra till utveckling. Är detta intressant, hoppas vi höra från dig!
Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Georg Wester, Butikschef +4672-580 7904
EN INTERNATIONELL KONCERN
Vi vill skapa värde! För lantbruket, för lantbrukaren och för våra medarbetare.
Swedish Agro är en del av Danish Agro-koncernen, med mer än 5 000 kollegor fördelat på 100 företag i 15 länder. Våra medarbetare är kärnan i vår förmåga att skapa värde - från fält till skärm, och att varje dag bidra till ett lantbruk i världsklass, samtidigt som vi driver den digitala och gröna omställningen i branschen. Detta gör vi genom att stärka, och utveckla branschen, och inte minst varandra. Och vi behöver dig också!
Ersättning
fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Swedish Dla Agro AB
(org.nr 556858-3081)
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9830371