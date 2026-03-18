Butikssäljare Löttorp
2026-03-18
Ullcentrum Öland samlar in ull från södra Sverige och har en egen produktion av kläder, garner, filtar och tovade produkter.
Ullcentrum Öland köper även in kläder och produkter i naturmaterial som överensstämmer med företagets filosofi.
I Löttorp på norra Öland har Ullcentrum sin huvudverksamhet, och en stor butik.
Vi söker en medarbetare för sommarsäsongen.
Önskemål på kvalifikationer:
Att vara en lyhörd säljare.
Att kunna företagets produkter och sätt att arbeta på.
Att hålla fint i butiken och fylla på varor.
Att dela företagets värderingar om natur, miljö, hållbarhet och kvalitet.
Körkort underlättar eftersom butiken ligger långt ifrån allmänna kommunikationer.
Timlön enligt Handels avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-mail eller brev eller besök
E-post: info@ullcentrum.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vedbyäng AB
(org.nr 556558-3563)
Byrumsvägen 59 (visa karta
)
387 74 LÖTTORP Arbetsplats
Ullcentrum Öland / Vedbyäng AB Kontakt
Ann Linderhjelm info@ullcentrum.com 048529010 Jobbnummer
9805020