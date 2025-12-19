Butikssäljare Delikatess - Coop Jönköping Atollen
Coop Väst AB / Butikssäljarjobb / Jönköping Visa alla butikssäljarjobb i Jönköping
2025-12-19
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coop Väst AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Har du ett brinnande intresse för färskvaror och har tid över för att hoppa in vid behov? Då kan du vara rätt person för oss!
Coop Atollen Jönköping är en väletablerad och uppskattad butik med bra sortiment och en tydlig ekologisk profil. Vi har generösa öppettider alla dagar i veckan för att erbjuda en god tillgänglighet för våra kunder. Butiken har ett 10-tal anställda och ett antal extrajobbare.
Vi söker nu dig som vill vara med och stötta upp i vår manuella disk och vara med och göra den till en succé! Vi vill att du:
- Har passion för mat och matlagning
- Är engagerad och målinriktad som person
- Har en servicekänsla utöver det vanliga
- Trivs med att vara på språng och att arbeta i högt tempo
I din roll kommer du att ha varierande arbetsuppgifter såsom att ge service till våra kunder i butikens manuella disk samt se till att den ser ren, snygg och tilltalande ut. Även arbete i butikens övriga avdelningar kan förekomma vid behov.
Vi vill att du har lätt för att kommunicera, gillar att vara på språng samt vara taggad på att ge kunden det där lilla extra som gör att dom vill komma tillbaka till just oss.
Tidigare erfarenhet från delikatess ser vi som mycket meriterande.
Tjänsten är extra vid behov med tillträde efter 12 januari eller enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande tjänsten kan komma och tillsättas innan sista ansökningsdag. Arbetstiderna kommer variera och förekommer både dag- och kvällstid samt helger.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Butikschef Malin Skog e-post: atollen.bc@coopvast.se
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV.
Ansök via coop.se
- God svenska i tal och skrift är ett krav.
- 18 år fyllda är ett krav då vi har vissa maskiner med åldersgräns.
- tidigare erfarenheter från arbete i manuella diskar är meriterande
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Väst AB
(org.nr 556981-3172), https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/Coop-Vast/ Arbetsplats
Coop Jobbnummer
9657090