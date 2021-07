Butikssäljare av Spabad & Pooler - Swimspa i Täby AB - Säljarjobb i Täby

Swimspa i Täby AB / Säljarjobb / Täby2021-07-08Butikssäljare sökes till Hydropool Täby!Är du entreprenörstypen som gärna och ofta kommer med förslag på förbättringar och drivs av att förverkliga dina egna idéer? Är det dessutom så att du får en kick av att göra affärer?Hydropool söker nu en hungrig säljare som som vill jobba med exklusiva spabad. Om du har erfarenhet av service eller försäljning och vill ha Sveriges roligaste (och ibland knäppaste!!! )kollegor så har vi bara en sak att säga - BINGO!_____________________________________________________________________________________Sälj lyxiga spabad i vår ny renoverade butik!Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att sätta guldkant på våra kunders tillvaro genom att skräddarsy den perfekta spabad- eller Pool lösningen för deras behov! Vidare har du en rad andra arbetsuppgifter såsom att sköta reklamationer, skicka ut servicetekniker, hantera ordrar, boka in leverans och driftgenomgångar samt skicka fakturor. När kunden äntligen fått hem sitt nya spabad är det även du som bokar in och genomför en kort lektion i kemianvändning och annan viktig information för att säkerställa att kunden tar väl hand om sitt nya bad.Som säljare hos oss blir du en del av ett ungt, sammansvetsat och lättsamt team som älskar att ha kul tillsammans!VD Jonathan Ellsén utvecklar:"Det jag är mest stolt över är mitt team. Vi har så sjukt kul ihop! Vi älskar att tjoa och tjimma, haha.Självklart jobbar vi hårt och brinner för det vi gör, men allt genomsyras av glädje och skratt vilket ger en väldigt mycket energi och gör varje arbetsdag till en ren fröjd!".Eftersom våra produkter är säsongsbetonade har vi också perioder då antalet kunder i butiken minskar kraftigt. Det kan såklart vara en utmaning, så därför är det viktigt att du är en kreativ och handlingskraftig person även när det är lite lugnare. Med det sagt ska du veta att vi stöttar och peppar varandra till 100%. Du jobbar som regel tillsammans med en kollega i butiken som du kan bolla med.Du - en självgående person med vinnarskalleExakt vad du har för säljrelaterad arbetslivserfarenhet är inte det viktigaste hos oss. Istället föredrar vi att fokusera på dig som person och vad du har för drivkraft och ambitioner!Till den här rollen söker vi en självgående och orädd person som har vinnarskalle och en vilja att vara med och bygga någonting stort.Du är en person som tycker om att förbättra, och är inte blyg för attkomma med egna idéer på hur vi kan utveckla verksamheten. Om du dessutom har erfarenhet av poolbranschen eller andra kapitalvaror såsom bilar eller båtar så är du en drömkandidat i våra ögon!Sist men inte minst, under lugnare perioder gör vi även hembesök varför B-körkort är en förutsättning för att söka den här tjänsten.Ännu inte helt övertygad? Ge oss en sista chans!Utvecklingsmöjligheter - the sky's the limit!Om du är driven och visar framfötterna så kan både butikschefsposition och potentiellt delägarskap finnas i din framtid hos oss på Hydropool.Gedigen introduktion & säljutbildningSom ny säljare hos oss får du en grundlig utbildning och du kommer få resa runt i våra andra butiker för att inte minst - lära känna alla i Sverige-teamet!Årliga resor - hur låter det?En gång om året åker vi utomlands på konferens, och vart tredje år är destinationen av den lite lyxigare karaktären! Dominikanska republiken, England och Kanada är några exempel på länder som fått påhälsning av Hydropool genom åren.Konkurrenskraftig garantilön och generöst provisionssystem_____________________________________________________________________________________Är du redo att få en kickstart på en spännande karriär tillsammans med oss på Hydropool? Vi hoppas det! För frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till Charlie@hydropooltaby.se Vi är Hydropool - Världens bästa spabad för nordiskt klimat.Hydropools bad har bubblat på oavsett väder, vind och snödjup runt om i världen ända sedan 1973. Med ursprung i Kanada och 23 år på den svenska marknaden i bagaget vågar vi idag påstå att vi gör några av världens bästa spabad för nordiskt klimat.2021-07-08Sista dag att ansöka är 2021-08-07Swimspa i Täby ABLeverantörsvägen 618766 Täby5853114