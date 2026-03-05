Butikssäljare
Artbridge AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-03-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Artbridge AB i Stockholm
English is an obligatory requirement. Other languages are also a plus. We are looking for outgoing and sales orientated worker in our shop. It is essential to be able to communicate with customers and be able to answer their questions.
Arbetsuppgifter: Vi söker dig som är otroligt driven, relationsskapande och affärsmässig. Du brinner för försäljning och konsten att nätverka är en naturlig del i din personlighet. Det är viktigt att vara lyhörd och svara på kundernas frågor om olika varor och ge kunden råd om skötsel. Kunskap om varorna är viktig. Förutom försäljning ingår ofta kassatjänstgöring. Butikssäljaren deltar också ofta i prismärkning och påfyllning av varor. Då butiken är öppen alla veckans dagar kommer både dag, kväll och helgarbete att förekomma.
Utbildning/Erfarenhet: För oss är det viktigt att du har en stark servicekänsla, är van vid att ta ansvar och trivs med att arbeta med kunder. Du har fyllt 18 år, har ett gott siffersinne och goda kunskaper i ENGELSKA. Kunskaper inom andra språk som spanska, italienska, franska, ryska, japanska, koreanska eller kinesiska är meriterande. Är du konstintresserad? Du kanske till och med gillar att skapa dina egna konstverk? Då tycker vi att det kommer att bli ännu mer intressant för dig att jobba med oss.
DET ÄR ETT STORT FÖRDEL ATT HA NYSTARTSJOBB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: applyeastway@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Artbridge AB
(org.nr 559100-9716), http://dalashop.nu
Västerlånggatan 65 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Dala Jobbnummer
9778233