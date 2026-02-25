Butikssäljare
2026-02-25
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Varberg
OM OSS:
Bröderna Johansson är ett fristående familjeföretag som grundades i Falkenberg 1952. Butiken i Varberg startade 1997. Vi säljer mode för män i alla åldrar och har ett brett sortiment av kända varumärken med hög kvalitet. Vi sätter mötet med våra kunder främst och gör vårt yttersta för att hjälpa dem hitta kläder för rätt tillfälle.
OM TJÄNSTEN:
Tjänsten är en tillsvidaretjänst i vår Varbergsbutik på ca 20-30 timmar/vecka med start 2025-05-11 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning 6 månader.
Arbetstiden schemaläggs vardagar och lördagar. Röda dagar stängt.
Dina främsta arbetsuppgifter blir att:
• Ta hand om våra kunder och arbeta aktivt med försäljning och merförsäljning.
• Packa upp och fylla på varor i butiken.
• Hålla ordning och reda i butiken.
• Diverse övriga butikssysslor.
VI SÖKER DIG SOM
Är över 20 år och vill arbeta med mode och herrkläder i vår butik i Varberg.
Är utåtriktad och har passion för försäljning. Du har en vinnande inställning och ett driv att skapa fantastiska kundupplevelser. Du har glimten i ögat och massor av positiv energi.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av försäljning sedan tidigare men ännu viktigare är att du passar in i vårt glada gäng. Du är flexibel och har en hög ansvarskänsla.
Du gillar att hålla ordning och är en fena på att vika kläder.
NÄSTA STEG:
Vill du bli en i vårt gäng? Intervjuer sker löpande så ju snabbare du skickar in din ansökan desto bättre. Vi ser fram emot att höra ifrån dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: info@brodernajohansson.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tillsvidaretjänst Varberg". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bröderna Johansson Herrekipering i Varberg AB
(org.nr 556521-9523) Arbetsplats
Johansson Herrekipering i Varberg AB, Bröderna Kontakt
Sinan Ibram sinan.ibram@brodernajohansson.com 0340-17470 Jobbnummer
9761779