Flügger är en stolt leverantör till målaryrket och kvalitetsmedvetna konsumenter. Vi går i spetsen i rörelsen mot en grönare byggindustri, och stöttar den professionella målaren genom partnerskap, kvalitetsprodukter och inspirerande design. Vårt jobb är att utveckla, producera, marknadsföra och sälja färg, träskydd, tapeter, målarverktyg och mycket mer i professionell kvalitet, samtidigt som vi hjälper våra kunder att hitta de bästa lösningarna. Vi är inte nöjda förrän våra kunder är nöjda.
Häng med på resan
Nu söker vi två butikssäljare som vill bli en del av vårt härliga team i Örnsköldsvik i sommar. Här är vi ett proffsigt team som tycker om att arbeta tillsammans och för varandra!
Som butikssäljare på Flügger har du ansvaret för att tillsammans med dina kollegor utveckla butiken, skapa inspiration, och möta kunden på ett professionellt sätt. I dina arbetsuppgifter ingår även att ta emot, packa upp och lägga beställningar på varor. Du bidrar med att komma med lösningar, att ge rådgivning och inspiration både internt till dina kollegor och till våra kunder. Du förväntas också lära dig om de verktyg vi har och genomföra andra förekommande arbetsuppgifter.
Heart, Core, Culture
Som butikssäljare är du Flüggers ansikte utåt. Du möter kunder med ett leende, redo att ge den bästa tänkbara service, guidar dem till rätt lösningar och skapar inspiration i butik. Vår butik är också del av ett större team som hjälps åt tvärs över landet. Våra värdeord är alltid med oss som ledstjärnor - Heart, Core, Culture. I våra butiker ställer vi upp för varandra, vi hjälper varandra, håller ihop och har tilltro till varandra.
Din palett
Vi söker dig som...
• har erfarenhet från färgbranschen eller detaljhandeln
• är bra på att kommunicera, samarbeta och kan ta egna initiativ
• är resultatinriktad, ambitiös och drivs av att överträffa förväntningar
• har en hög energinivå och trivs i en hektisk vardag
Vi erbjuder
• Ett av marknadens starkaste varumärken inom färg och tillbehör.
• Ett företag med fokus på miljö och hållbarhet genom strategiska mål.
• Många omväxlande arbetsuppgifter och en vardag där sällan en dag är den andra lik.
Deadline: Ansök så snart som möjligt då vi arbetar med löpande urval, senast 22 februari
Arbetsplats: Flügger. Rondellplan 5B, 891 31 Örnsköldsvik
Anställningsform: Semestervikariat på 75% respektive 50%
Flügger ser enbart på kombinationen av personliga och professionella kvalifikationer när vi bedömer en kandidats behörighet. Vi värdesätter mångfald hos människor, där alla har friheten att vara sig själva med lika möjligheter.
Om Flügger
Flügger Group är ett internationellt börsnoterat bolag med en omsättning på ca. 2,2 miljarder DKK och ca. 1700 anställda över gränserna. Vi är ett familjegrundat och familjelett företag, stort nog att göra skillnad, men ändå litet nog att behålla vår entreprenörsanda. Vårt team består av dedikerade och skickliga människor som verkligen engagerar sig och skapar en enastående expertis tillsammans. Så ansöker du
