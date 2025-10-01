Butikssäljare
ARBETA PÅ GINA TRICOT
Nu söker vi en entusiastisk och engagerad person som vill vara en del av vårt Gina Tricot-team. Om du älskar mode och brinner för att skapa en bra kundupplevelse kan du vara precis den person vi letar efter!
OM ROLLEN
Som butikssäljare på Gina Tricot kommer du att spela en viktig roll i att skapa en positiv atmosfär för våra kunder. I dina arbetsuppgifter ingår det att tillsammans med ditt team ständigt driva försäljningen och att se till att vi alltid levererar en bra upplevelse för våra kunder.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som är en utåtriktad, initiativrik och positiv person som brinner för mode och försäljning. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo där du alltid sätter kunden i fokus. Förutom det är du en teamplayer som är flexibel med arbetstider och kan arbeta under kvällar, helger och intensiva perioder som jul.
Tidigare erfarenhet av detaljhandeln eller sälj
Passion för mode och trender
Goda kommunikationsfärdigheter
Flexibel gällande arbetstider
VAD ERBJUDER VI?
När du börjar din karriär hos oss välkomnas du till ett team med fantastiska kollegor. I Gina Tricot Smile Academy får du inte bara kunskap om företaget och försäljningsteknik - du blir också en del av ett stort community och får möjlighet att knyta kontakter med andra likasinnade. Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats där gemenskapen är stark och där du verkligen får känna dig som en del av laget.
Tjänsten är på 9,5h/v. Vi tillämpar provanställning.
Är du rätt person för utmaningen?
