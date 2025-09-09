Butikssäljare
Dennis Kakel i Helsingborg AB / Butikssäljarjobb / Helsingborg
2025-09-09
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vi söker en positiv och engagerad medarbetare till vårt team. Är det du?
Är du en person som har kunskap inom bygg, gillar att ge utmärkt kundservice och vill hjälpa kunder att hitta rätt produkter? Då kan detta vara jobbet för dig!
Du ska kunna tar egna initiativ och vara beredd att hugga i när det behövs. Erfarenhet från byggbranschen är meriterande. Du måste vara snabb på räkning och ha datorvana. Meriterande om man har erfarenhet av Sparkvision och Visma administration
Tjänsten är på 100%. Arbetstider är förlagda mellan 06.30-18.15 på vardagar och varannan lördag 09.45-14.15.
Intresserad? Vill veta mer om tjänsten?
Skicka ett mail.
OBS! Vi tar ej emot ansökningar via telefon!
Ser fram emot att lära känna dig :) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: office@denniskakel.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dennis Kakel i Helsingborg AB
(org.nr 559119-0847)
Landskronavägen 24 (visa karta
)
252 32 HELSINGBORG Jobbnummer
9498888