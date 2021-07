Butikssäljare - Peak Performance, Täby C - Retail Knowledge Sweden AB - Säljarjobb i Täby

Retail Knowledge Sweden AB / Säljarjobb / Täby2021-07-06Vi söker efter en energifylld och kundorienterad butikssäljare till vår butik i Täby Centrum. Tjänsten innefattar 19 timmar per vecka och är ett vikariat på 1 år (2021-09-01 t.om. 2022-08-28). Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.Arbetet innebär,Ge hög service till våra kunder och skapa långvariga relationer med dem.Lyssna, inspirera och hjälpa kunden att hitta de rätta produkterna. Butikssäljaruppgifter såsom försäljning, kassaavslut, varupåfyllnad, städning, klädvård och lagerarbete.Vara proaktiv i arbetet med att hålla butiken och lagret rent och snyggt.Assistera VM med det visuella utseendet i butiken.Vi kan erbjuda dig,Ett spännande jobb med möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling.En informell och positiv arbetsmiljö i ett ungt och sportigt företag.2021-07-06Vi söker dig som brinner för mötet med andra människor & som tidigare har arbetat med personlig försäljning av kläder. Självklart delar du vårt och våra kunders intresse för skidåkning, golf, löpning och mode. Du är en utåtriktad person som inte räds att ta kontakt med kunden. Du är samtidigt en prestigelös teamplayer som liksom vi anser att delad framgång är dubbel framgång. Vidare är du ordningsam och noggrann men har även förmågan att snabbt växla mellan olika arbetsuppgifter. Arbetet kräver att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.OM FÖRETAGETPeak Performance designs innovative products for a dynamic city life and outdoor activities like skiing, running and golf. Breaking new ground and innovation is our reason for being. We like to shake things up. Do things differently. Our products are designed for you, a fashion-minded person on the move. We let you combine your interest in fashion with your active lifestyle. We let you move seamlessly between your different worlds in stylish products - from bike to bar, from work to work-out, without ever having to choose between function and design. We simply let you rule.Varaktighet, arbetstidDeltid VisstidFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-31Retail Knowledge Sweden AB5849123