Butikspersonal sökes

Balotelli pizzeria och livs AB / Butikssäljarjobb / Upplands Väsby
2026-02-18


Butiksmedarbetare till Brunnby pizzeria och livs
Hej! Vi söker en ansvarsfull och serviceinriktad butiksmedarbetare som vill arbeta med kassa och telefonansvar på vår pizzeria och livsmedelsbutik. Du kommer att hantera kassa, svara på inkommande samtal och ge våra kunder en positiv upplevelse. Vi ser gärna att du är självgående har ett vänligt bemötande och kan arbeta under ett högt tempo. Tidigare erfarenhet av kassa och telefonarbetare är meriterande.
Krav: körkort
Adress: Tunavägen 4, 19 455 Upplands väsby
Tjänsten är på deltid/heltid och vi ser fram emot din ansökan.
För mer information eller ansökan kontakta oss på telefon eller mail:
Telefon- 0763907887
Mail: brunnbylivs@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Via telefon eller på mail
E-post: Brunnbylivs@gmail.com

Arbetsgivare
Balotelli pizzeria och livs AB (org.nr 559288-2756)
Tunavägen 4 (visa karta)
194 55  UPPLANDS VÄSBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Balotelli pizzeria & livs AB

Jobbnummer
9751112

