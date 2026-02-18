Butikspersonal sökes
2026-02-18
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
Butiksmedarbetare till Brunnby pizzeria och livs
Hej! Vi söker en ansvarsfull och serviceinriktad butiksmedarbetare som vill arbeta med kassa och telefonansvar på vår pizzeria och livsmedelsbutik. Du kommer att hantera kassa, svara på inkommande samtal och ge våra kunder en positiv upplevelse. Vi ser gärna att du är självgående har ett vänligt bemötande och kan arbeta under ett högt tempo. Tidigare erfarenhet av kassa och telefonarbetare är meriterande.
Krav: körkort
Adress: Tunavägen 4, 19 455 Upplands väsby
Tjänsten är på deltid/heltid och vi ser fram emot din ansökan.
För mer information eller ansökan kontakta oss på telefon eller mail:
Telefon- 0763907887
Mail: brunnbylivs@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Via telefon eller på mail
E-post: Brunnbylivs@gmail.com
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
