Butikspersonal - Sommar

Nu söker vi Sommarpersonal till vår butik i Hällefors!
I arbetsuppgifterna ingår Varuplock, Kassatjänst m.m
Vi söker dig som är positiv, glad, engagerad och gillar kundkontakt!
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Telefon & E-post
E-post: angelica.hannukainen@pekas.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pekos Värmland AB
(org.nr 556533-8406)
Schillingvägen 3 (visa karta
)
712 30 HÄLLEFORS Arbetsplats
Pekås Hällefors Kontakt
Platschef
Angelica Hannukainen angelica.hannukainen@pekas.se 010-4109440 Jobbnummer
9680779