Butikspersonal - Sommar

Pekos Värmland AB / Butikssäljarjobb / Hällefors
2026-01-13


Nu söker vi Sommarpersonal till vår butik i Hällefors!
I arbetsuppgifterna ingår Varuplock, Kassatjänst m.m
Vi söker dig som är positiv, glad, engagerad och gillar kundkontakt!
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Telefon & E-post
E-post: angelica.hannukainen@pekas.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pekos Värmland AB (org.nr 556533-8406)
Schillingvägen 3 (visa karta)
712 30  HÄLLEFORS

Arbetsplats
Pekås Hällefors

Kontakt
Platschef
Angelica Hannukainen
angelica.hannukainen@pekas.se
010-4109440

Jobbnummer
9680779

