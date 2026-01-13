Butikspersonal - Sommar
2026-01-13
Nu söker vi Sommarpersonal till vår butik i Kil!
I arbetsuppgifterna ingår Varuplock, Kassatjänst m.m
Vi söker dig som är positiv, glad, engagerad och gillar kundkontakt!
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: jessica.engqvist@pekas.se
Detta är ett deltidsjobb.
PEKÅS KIL
PEKÅS KIL Kontakt
Platschef
Jessica Engqvist jessica.engqvist@pekas.se 0104109640
