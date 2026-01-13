Butikspersonal - Sommar

Pekos Värmland AB / Butikssäljarjobb / Kil
2026-01-13


Nu söker vi Sommarpersonal till vår butik i Kil!
I arbetsuppgifterna ingår Varuplock, Kassatjänst m.m
Vi söker dig som är positiv, glad, engagerad och gillar kundkontakt!
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Telefon & E-post
E-post: jessica.engqvist@pekas.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Pekos Värmland AB (org.nr 556533-8406)
Storgatan 26 (visa karta)
665 30  KIL

Arbetsplats
PEKÅS KIL

Kontakt
Platschef
Jessica Engqvist
jessica.engqvist@pekas.se
0104109640

Jobbnummer
9680777

