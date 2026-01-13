Butikspersonal - Sommar

Pekos Värmland AB / Butikssäljarjobb / Hagfors
2026-01-13


Nu söker vi Sommarpersonal till vår butik i Ekshärad!
I arbetsuppgifterna ingår Varuplock, Kassatjänst m.m
Vi söker dig som är positiv, glad, engagerad och gillar kundkontakt!
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Telefon & E-post
E-post: erika.bjork@pekas.se

Arbetsgivare
Pekos Värmland AB (org.nr 556533-8406)
Klarälvsvägen 27 (visa karta)
683 60  EKSHÄRAD

Arbetsplats
Pekås Ekshärad

Kontakt
Platschef
Erika Björk
erika.bjork@pekas.se
0104109790

Jobbnummer
9680766

