Butikspersonal - Sommar
2026-01-13
, Munkfors
, Sunne
, Torsby
, Filipstad
, Sunne
, Torsby
, Filipstad
, Hällefors
Nu söker vi Sommarpersonal till vår butik i Ekshärad!
I arbetsuppgifterna ingår Varuplock, Kassatjänst m.m
Vi söker dig som är positiv, glad, engagerad och gillar kundkontakt!
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: erika.bjork@pekas.se
683 60 EKSHÄRAD
Pekås Ekshärad
Platschef
Erika Björk erika.bjork@pekas.se 0104109790
