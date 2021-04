Butiksmedarbetare till Sportshopen i Borås - Swedemount Sportswear & Fashion AB - Säljarjobb i Borås

Swedemount Sportswear & Fashion AB / Säljarjobb / Borås2021-04-14Om OssSwedemount Sportswear & Fashion AB startade år 1991 och har idag 13 butiker under namnet Sportshopen samt en butik under namnet Bazar. Vi finns belägna runt om i Sverige, från norr till söder med en växande E-handel som även sträcker sig mot den europeiska marknaden. Sportshopen tillhör idag en av de större enskilda aktörerna i Sverige av försäljning inom sport och fritid. Vårt sortiment består i huvudsak av kläder och skor från ledande märkesleverantörer, men vi utvecklar och tillverkar även våra egna varumärken - kläder som ska kunna användas vid aktiviteter i hårt klimat, året runt. Läs gärna mer om oss på Sportshopen.com2021-04-14Är du intresserad av sport och friluftsliv samtidigt som du brinner för att leverera kundservice i toppklass? Då kanske det är dig vi söker till tjänsten som butiksmedarbetare hos Sportshopen i Borås!Vi söker en engagerad och positiv medarbetare som kommer att arbeta i ett fartfyllt team med ett flertal olika arbetsuppgifter.På Sportshopen drivs vi av att hela tiden vilja bli bättre samt att erbjuda den bästa servicen till alla våra kunder.Vi söker dig som alltid möter våra kunder med ett glatt leende och med bästa möjliga serviceupplevelse. Utöver god kundservice och försäljning inkluderar arbetsuppgifterna till exempel kassaarbete, skyltning, prismärkning, uppackning och påfyllning av varor. En viktig del i arbetet är även att hålla ordning i butiken och se till att rätt vara är på rätt plats.Vi söker dig som har erfarenhet från detaljhandeln sedan tidigare. Det är meriterande om du har ett intresse för sport och friluftsliv och har arbetat inom branschen. Det är även ett plus om du har kunskaper om sportkonfektion och/eller skor och erfarenhet av varuexponering såväl som att hantera stora varuflöden.Som person är det viktigt att du är driven och social samtidigt som du är en lagspelare som har lätt för att samarbeta. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och brinner för att leverera god service till våra kunder. Vi tror att du med din positiva inställning och goda kommunikation bidrar till ett gott arbetsklimat.Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80% som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse.Vi tillämpar fast lön enligt Handels.Vid eventuella frågor om tjänsten, kontakta butikschef Jonatan Vogler: 0733209376.Vi kan komma att utföra kreditupplysning såväl som utdrag ut brottsregister på den sökande.Urval och intervjuer sker löpande och anställningen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid80%. Tillträde: Omgående eller efter överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-13Swedemount Sportswear & Fashion AB5691680