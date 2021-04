Butiksmedarbetare Go Banana - Nöjesbutiken i Karlskoga AB - Säljarjobb i Karlskoga

Nöjesbutiken i Karlskoga AB / Säljarjobb / Karlskoga2021-04-07Butiksmedarbetare till Go Banana KarlskogaDatum: 2021-04-07ButiksmedarbetareVi söker dig som har erfarenhet av butikshandel och känner att serviceyrket är något du brinner för.Gillar du bra service, är organiserad, kan ta instruktioner men även komma med egna initiativ?Då är det kanske just dig vi letar efter!Platser: 1 personOmfattning: 50% samt mer vid behov.Arbetstider: Varierande arbetstider, Dag/kväll/helg.Ansök senast: Urval kommer att ske löpande.2021-04-07Som butiksmedarbetare har du en viktig funktion då det är du som är ansiktet utåt.Du kommer att arbeta med olika typer av uppgifter varje arbetspass. Allt ifrån skyltning, beställningar av varor, kassaarbete, pakethantering, leveransmottagning, kundbemötande till varupåfyllning samt att hålla rent och snyggt i butiken!Du har hög servicekänsla där kunden alltid är i fokus.Du är en glad, social, utåtriktad och flexibel person som är villig att ta i när arbetet kräver det.Du är stresstålig och redo att lägga i nästa växel när det behövs.Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med kunder, kollegor och andra intressenter, både i tal och skrift.Du har lätt för att samarbeta samt för att ta och följa instruktioner.Datorvana krävs samt kassavana.Har du tidigare jobbat inom handeln är detta meriterande men inget krav.Om Go BananaButikskedjan Go Banana erbjuder stort utbud av kvalitétsgodis av utvalda märken och regelbundna specialerbjudanden, för att göra oss till den enda godisbutiken du kommer behöva besöka när du letar efter kvalitét till rimliga priser. Butikerna erbjuder visst utbud av service och tjänster, från spel och tobak, och pakettjänster till bank- och betaltjänster. Varje butik är expert på sitt område och anpassar sitt utbud efter människorna som lever där. Kedjan drivs framåt och utvecklas snabbt! Detta mycket tack vare butikernas starka engagemang och kunskap. Lösgodis, chokladaskar, snacks, tobak, lotter, samt ett stort utbud av dryck. Vi har alltid extremt bra erbjudanden.Ansökan tas endast emot via e-post:Märk med: KARLSKOGA#jobbjustnuÖppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Nöjesbutiken i Karlskoga ABVärmlandsvägen 569132 Karlskoga5674740