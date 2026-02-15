Butiksmedarbetare
Holmens Marknad AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-02-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Holmens Marknad AB i Göteborg
Butiksmedarbetare sökes till vår secondhand-butik, brinner du för hållbarhet och service?
Vill du arbeta i en inspirerande miljö där återbruk, kundmöten och hållbarhet står i fokus? Vi söker nu en engagerad och positiv butiksmedarbetare till vår secondhand-butik.
Hos oss får du vara en del av ett team som arbetar för att ge nytt liv åt kläder, prylar och möbler och samtidigt skapa en välkomnande och inspirerande butik för våra kunder.Publiceringsdatum2026-02-15Om tjänsten
Som butiksmedarbetare hos oss arbetar du med:
* Kundservice och kassaarbete
* Skyltning och exponering i butik
* Hålla ordning och skapa en trivsam butiksmiljö
Vi söker dig som:
* Är serviceinriktad och tycker om att möta människor
* Har intresse för secondhand, mode, inredning eller hållbarhet.
* Är noggrann, ansvarstagande och flexibel.
* Trivs med ett fysiskt och varierande arbete
* Erfarenhet av butik/kassa är meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder:
* Ett meningsfullt arbete inom hållbarhet och återbruk
* En kreativ och inspirerande arbetsmiljö
* Trevliga kollegor och god laganda
* Möjlighet att vara med och utveckla butiken
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till Info@holmensmarknad.se
Märk ansökan med "Butiksmedarbetare".
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: Info@holmensmarknad.se Arbetsgivare Holmens Marknad AB
(org.nr 556694-0960) Jobbnummer
9743186