Butiksmedarbetare 100% Store Hösten 2025
2025-09-18
STORE är en servicebutik på Chalmers Campus Johanneberg och konceptet för kommande butiker på campus. Vi har ett brett utbud och säljer allt från kurslitteratur, kontorsmaterial och souvenirer till godis och livsmedel. Vår fräscha butik ligger i det prisbelönta Chalmers Kårhus och dessutom har vi en snabbväxande webbshop och en filial på Campus Lindholmen. Vi har rötter från 1926 då vi började med bokförsäljning och omsätter idag cirka 18 miljoner kronor. Bolaget ingår i AB Chalmers Studentkårs Företagsgrupp och ligger under Chalmers Konferens & restauranger.
Butiksmedarbetare
STORE har idag en stabil och lönsam verksamhet med engagerad personal. Nu söker vi en ny medarbetare till vår campusbutik STORE inför höstterminen 2025. Vår ambition är att vara en attraktiv campusbutik - ett förstahandsval för Chalmersteknologer, anställda och gäster.
Vi erbjuder dig en kreativ miljö med stora möjligheter att utvecklas inom bolaget.
Beskrivning av tjänsten
I rollen som medarbetare på STORE förekommer arbetsuppgifter såsom kassatjänst, uppackning av varor, försäljning samt skötsel av den dagliga driften i butik.
Även café och restaurangarbete kan förekomma, då vi i vårt företag ser oss som ett team och stöttar de andra enheterna vid behov. Arbete på kvällar och helger förekommer.Publiceringsdatum2025-09-18Kvalifikationer
Som person är du positiv, flexibel och stresstålig. Du har god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta både självständigt och i team mot gemensamt uppsatta mål.
Du förstår vikten av att ge god service och att alltid sätta kunden i fokus. Vi ser gärna att du har erfarenhet från servicebranschen eller liknande. Goda kunskaper i engelska ser vi som ett krav då Chalmers har många internationella studenter.Tillträde
Tillträde: oktober eller enligt ök
Sista ansökningsdatum: 05-10-2025
Anställningsform
Tillsvidareanställning 100% med 6 månaders provanställningSå ansöker du
Du ansöker via länken.
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer vilket innebär att tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan.Kontaktperson för detta jobb
Vid frågor kontakta gärna butikschef Linnéa Palm Linnea.palm@chalmerskonferens.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
