Butiksmedarbetare - Heltid

Hirely AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2025-10-25


Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hirely AB i Stockholm, Solna, Danderyd, Huddinge, Järfälla eller i hela Sverige

Vi söker tjänsten på uppdrag av en av våra kunder.

Är du social, serviceinriktad och trivs i en aktiv miljö med mycket kundkontakt? Nu söker vi en butiksmedarbetare på heltid i Stockholm till en väletablerad butikskedja. Här får du möjlighet att arbeta i ett härligt team och bidra till en positiv kundupplevelse varje dag!

Om rollen

Som butiksmedarbetare är du en viktig del av butikens vardag och ansiktet utåt mot kunderna. Du arbetar både i kassan, med varuplock, lagerhantering och ser till att butiken alltid är inbjudande och välorganiserad.

Det är en varierande roll som passar dig som gillar att ta ansvar, arbeta i högt tempo och ge god service.

Exempel på arbetsuppgifter

Ta hand om kunder och ge förstklassig service

Kassaarbete och hantering av betalningar

Fyllning av varor och exponering i hyllor

Städning och underhåll av butikens ytor

Hjälpa till med leveranser och enklare lagerarbete

Vi söker dig som

Är positiv, utåtriktad och trivs med kundkontakt

Är noggrann, ansvarstagande och flexibel

Kan arbeta både självständigt och i team

Har god kommunikationsförmåga på svenska (engelska är meriterande)

Meriterande

Erfarenhet av butiksarbete, kundservice eller lager

Kassavana eller erfarenhet från detaljhandeln

Om anställningen

Omfattning: Heltid

Ort: Stockholm

Arbetstider: Varierande arbetstider, både vardagar och helger

Anställningsform: Tillsvidare

Start: Enligt överenskommelse

Vi erbjuder

Trygg anställning med kollektivavtal

Introduktion och upplärning på plats

Trevligt arbetsklimat och hjälpsamma kollegor

Möjlighet till utveckling inom butiks- och serviceyrket

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Jobbnummer
9574383

Prenumerera på jobb från Hirely AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hirely AB: