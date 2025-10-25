Butiksmedarbetare - Heltid
Hirely AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2025-10-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi söker tjänsten på uppdrag av en av våra kunder.
Är du social, serviceinriktad och trivs i en aktiv miljö med mycket kundkontakt? Nu söker vi en butiksmedarbetare på heltid i Stockholm till en väletablerad butikskedja. Här får du möjlighet att arbeta i ett härligt team och bidra till en positiv kundupplevelse varje dag!
Om rollen
Som butiksmedarbetare är du en viktig del av butikens vardag och ansiktet utåt mot kunderna. Du arbetar både i kassan, med varuplock, lagerhantering och ser till att butiken alltid är inbjudande och välorganiserad.
Det är en varierande roll som passar dig som gillar att ta ansvar, arbeta i högt tempo och ge god service.
Exempel på arbetsuppgifter
Ta hand om kunder och ge förstklassig service
Kassaarbete och hantering av betalningar
Fyllning av varor och exponering i hyllor
Städning och underhåll av butikens ytor
Hjälpa till med leveranser och enklare lagerarbete
Vi söker dig som
Är positiv, utåtriktad och trivs med kundkontakt
Är noggrann, ansvarstagande och flexibel
Kan arbeta både självständigt och i team
Har god kommunikationsförmåga på svenska (engelska är meriterande)
Meriterande
Erfarenhet av butiksarbete, kundservice eller lager
Kassavana eller erfarenhet från detaljhandeln
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Ort: Stockholm
Arbetstider: Varierande arbetstider, både vardagar och helger
Anställningsform: Tillsvidare
Start: Enligt överenskommelse
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal
Introduktion och upplärning på plats
Trevligt arbetsklimat och hjälpsamma kollegor
Möjlighet till utveckling inom butiks- och serviceyrket Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se Jobbnummer
9574383