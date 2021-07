Butikschef till The Body Shop Barkarby Outlet - The Body Shop Svenska AB - Chefsjobb i Stockholm

Nu söker vi en hungrig och driven ledare med ett stort lösningsfokus för ett spännande vikariat till vår fantastiska butik i Barkarby Outlet i Stockholm!För att lyckas och trivas som butikschef på The Body Shop behöver du ha ett stort affärsdriv, starka ledaregenskaper samt en god förmåga att inspirera och få med sig sin personal. Det är starkt meriterande om du har erfarenheter av att driva outlet verksamhet. Framför allt förstår du vikten av att optimera det sortiment som finns tillgängligt och tycker det är roligt att hantera kontinuerliga leveranser.Du brinner för försäljning både genom den personliga kundkontakten och genom butiksexponering. Du kommunicerar tydligt med dina medarbetare och har förmågan att uppmärksamma och tillvarata deras styrkor och potential. Vidare gillar du att skapa struktur, känner dig bekväm med att driva och genomföra snabba förändringar, men framför allt vågar du tänka utanför ramarna och ser möjligheter i varje utmaning. Tveka inte att söka om denna profilbeskrivning passar in på dig!ROLLEN SOM BUTIKSCHEFSom butikschef hos The Body Shop är dina främsta uppgifter att utveckla dina medarbetare och driva försäljningen i butik. Våra värderingar utgör hjärtat av verksamheten och som butikschef jobbar du aktivt med att införliva dessa i ditt dagliga arbete. Med en service i världsklass och genom att inspirera både medarbetare och kunder är du som butikschef drivande i att få butiken att blomstra. Hos oss erbjuds du en utvecklande roll med stort ansvar och framförallt en möjlighet att vara med och göra skillnad - inte bara för dina medarbetare och kunder utan också för vår planet!HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTERSom butikschef hos oss har du det övergripande ansvaret över butiken. Detta innefattar bland annat:Ansvar över budget och personalkostnaderSchemaläggning och optimering av bemanningsplaneringAnalysera butikens resultat samt efterföljande skapa kraftfulla handlingsplanerRekrytering av nya stjärnor till teamet samt introduktion och utveckling av dina medarbetareArbete med olika typer av externa samarbetenVisual Merchandising och lagervårdGenomdriva event och kampanjer enligt givna riktlinjerVI SÖKER DIG SOMÄr en ambassadör för vårt varumärke och delar våra värderingarÄr en driven säljare med naturlig fallenhet för affärsmannaskap och ledarskapHar glimten i ögat, massor av positiv energi och din största tillgång är din personlighetHar en god förmåga att nätverka och skapa relationerHar gedigen erfarenhet av försäljning inom detaljhandeln i en ledande roll, med fördel som butikschefHar en stark förståelse för siffror och nyckeltal samt goda kunskaper i såväl svenska som engelskaGillar att arbeta med utmanande mål och strävar efter att ständigt överträffa dessa med ditt teamÄr lösningsfokuserad, effektiv och klarar att snabbt skifta mellan olika arbetsuppgifter samtidigt som man klarar att behålla fokus och struktur i arbetetMakeup- och/eller hudvårdsutbildning är starkt meriterandeANSTÄLLNINGSFORM: Vikariat på ca 1 årOMFATTNING: Deltid 80%, 32 h/veckaTILLTRÄDE: 16 augusti 2021SISTA ANSÖKNINGSDAG: 15 juli 2021Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan så snart som möjligt!PS. Skriv dina kontaktuppgifter i ditt CV och döp gärna dokumenten med ditt för- och efternamn, t.ex. "Förnamn Efternamn CV" och "Förnamn Efternamn personligt brev". Detta underlättar i vår urvalsprocess, tack på förhand.The Body Shop är en arbetsgivare som står för lika möjligheter för alla. Vi uppmuntrar ansökningar från kvalificerade och kompetenta sökande oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, sexuell läggning och funktionsvariationer. Vi lägger större vikt vid dina personliga egenskaper än ditt yttre. Därför ser vi gärna ansökningar utan foto.