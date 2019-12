Butikschef till Ahlsell i Alingsås - SalesOnly Sverige AB - Chefsjobb i Alingsås

Prenumerera på nya jobb hos SalesOnly Sverige AB

SalesOnly Sverige AB / Chefsjobb / Alingsås2019-12-23Ahlsell söker en butikschef till Alingsås - detta är en fantastisk chans att få arbeta med försäljning och ledarskap i branschens ledande bolag. Vi söker en ledare som med sitt engagemang och coachande sätt utvecklar vår personal, butik och våra kunder.Våra kunder är proffs som bygger, installerar och underhåller. Tillsammans med dem löser du och dina medarbetare dagliga utmaningar. Vår uppgift är att göra deras vardag enklare och vår kunskap gör det enklare att bygga ett bättre samhälle. Hos oss säljer du inte bara produkter, du erbjuder också våra kunder effektiva logistiklösningar och tjänster som skapar värde i deras vardag och processer.Vi erbjuderAhlsell är en trygg arbetsgivare, som främjar utveckling, mångfald, öppenhet, samt ett långsiktigt och ansvarsfullt agerande. Våra värderingar - Ansvar, Öppenhet och Enkelhet - vägleder oss i vardagen. Som chef har du stöd i andra ledare, HR och kollegor. Här är medarbetarengagemang ett övergripande mål och det önskar vi att du är med och utvecklar!Ditt erbjudande till kund består av ett ett enormt stort och heltäckande utbud av produkter och lösningar. Vi på Ahlsell strävar vi efter att göra tillvaron enklare för våra medarbetare och kunder. Vill du bli en del av Sveriges största och bästa säljorganisation?Om rollenSom butikschef på Ahlsell i Alingsås är du övergripande ansvarig för butikens utveckling, säkerhet och lönsamhet, samt för två butikssäljare. I vardagen handlar din roll bland annat om att:coacha dina medarbetarese till att butiken är rätt bemannadse till att vi har rätt sortiment på hyllornase till att du och dina medarbetare ger kunder i Alingsås med omnejd bästa tänkbara servicesamverka med övriga butikschefer inom region västregistrera, analysera och rapportera försäljningssiffrorleda och fördela arbetet så att butiken blir effektiv, säker och lönsamskapa och utveckla en säljkultur i världsklass!Om digVi söker dig med erfarenhet av ledarskap och butik. Det är ett stort plus om du har en bakgrund från branschen och erfarenhet av merchandise. Du är ansvarstagande, kommunikativ, positiv, kreativ, förtroendeingivande och i alla lägen ett föredöme. För att lyckas är det viktigt att du är tydlig, öppensinnad, samt gillar att samarbeta, ta ansvar och att arbeta resultatinriktat.Din bakgrund kan variera, men meriterande är om du har bransch- eller produktkunskap. Stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper och ditt ledarskap.Placering: Ahlsells butik i AlingsåsAnsökanI denna rekrytering samarbetar vi med SalesOnlys rekryteringskonsult Kajsa Sandén och researcher Helen Rubin. Önskas ytterligare information når du Kajsa på 0735-21 65 31 eller kajsa.sanden@salesonly.se . I den här processen arbetar vi parallellt med interna och externa kandidater. Urval och intervjuder sker löpande (med uppehåll under mellandagarna) och fokus är att intervjuer genomförs under vecka 3. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering vilket innebär att du som är sökande kan komma att få genomföra ett antal tester som ett steg i rekryteringsprocessen. Varmt välkommen med din ansökan!OM AHLSELLAhlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter cirka 31 miljarder SEK. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med drygt 5 700 medarbetare, över 240 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!Varaktighet, arbetstidHeltid tillsvidareanställning2019-12-23Månadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2020-01-19Salesonly Sverige AB5019155