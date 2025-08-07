Butikschef
Lekbolaget i Hyllie AB / Chefsjobb / Norrköping Visa alla chefsjobb i Norrköping
2025-08-07
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lekbolaget i Hyllie AB i Norrköping
Vi söker en trygg och glad ledare till vårt team i Norrköping Ingelsta.
Lekia är Sveriges största leksakskedja som finns över hela landet, vi är en kombinerad Lekia & Babya butik som ligger i Inglesta Handelsområde där vi säljer allt från det som behövs till det nyfödda barnet och uppåt.
Nu söker vi dig med tidigare erfarenhet inom butiksarbete, försäljning och ledning.
Du ska kunna ta stort ansvar över försäljningen, leda personal och driva butiken tillsammans med dina medarbetare.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter av ledning, ser hög service, försäljning och bra kundbemötande som en självklarhet. Du har god datavana.Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Vi kan erbjuda dig ett omväxlande och spännande arbete där du tillsammans med dina kollegor ska driva butiken på bästa sätt, du har en ledande roll med stort ansvar för försäljning och resultat. Också när det gäller den dagliga driften och att inspirera och stötta dina medarbetare.
Kassahantering och aktivt arbete med försäljning, schemaläggning, planering, orderläggning samt leveranshantering. Du ska följa de direktiv och de mål som bolagets styrelse och ledning satt upp.
Dagarna innefattar öppning och ibland stängning av butiken.
Du ska ha god överblick över butikens sortiment och hålla dig uppdaterad gällande kampanjer och event, detta gäller både leksaker och vårt babysortiment så som barnvagnar, bilstolar osv.
Tjänsten är heltid.
Tillträde under september eller enligt överenskommelse.
Rekryteringen påbörjas under augusti månad.
Skicka ditt CV och personliga brev till katarina@lekia.se
märk "BUTIKSCHEF NORRKÖPING" i ämnesraden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
Maila CV och personligt brev
E-post: katarina@lekia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUTIKSCHEF NORRKÖPING". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lekbolaget i Hyllie AB
(org.nr 559157-0741)
Kromgatan 2 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Arbetsplats
Lekia/babya Ingelsta Kontakt
Katarina Werner katarina@lekia.se Jobbnummer
9449355