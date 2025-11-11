Butiksbiträde reservdelsbutik

Reservdelar i Hässleholm AB / Butikssäljarjobb / Hässleholm
2025-11-11


Vi behöver förstärka vår personalstyrka med en person i vår reservdelsbutik i Hässleholm. Tjänsten är 100% och där ingår butiksarbete, upp-pack, beställning, budbilskörning samt öppning och stängning. Tjänsten omfattar även helgarbete.
B körkort är ett krav.
Svenska och engelska i tal och skrift är ett krav
Vänta inte med att söka, då tjänsten kan tillsättas tidigare om person med sökta egenskaper hittas.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: charlie.ekenheim@bilamx.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butiksbiträde Hässleholm".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Reservdelar i Hässleholm AB (org.nr 559348-1376)
Ängdalavägen 3 (visa karta)
281 33  HÄSSLEHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9598779

