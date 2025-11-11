Butiksbiträde reservdelsbutik
2025-11-11
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
Vi behöver förstärka vår personalstyrka med en person i vår reservdelsbutik i Hässleholm. Tjänsten är 100% och där ingår butiksarbete, upp-pack, beställning, budbilskörning samt öppning och stängning. Tjänsten omfattar även helgarbete.
B körkort är ett krav.
Svenska och engelska i tal och skrift är ett krav
Vänta inte med att söka, då tjänsten kan tillsättas tidigare om person med sökta egenskaper hittas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: charlie.ekenheim@bilamx.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butiksbiträde Hässleholm".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Reservdelar i Hässleholm AB
(org.nr 559348-1376)
Ängdalavägen 3
)
281 33 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9598779