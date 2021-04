Butiksbiträde för vikariat sökes tilll säkerhetsföretag - Framtiden i Sverige AB - Säljarjobb i Uppsala

Prenumerera på nya jobb hos Framtiden i Sverige AB

Framtiden i Sverige AB / Säljarjobb / Uppsala2021-04-06Är du en person som gillar att ha ordning och reda? Är du dessutom stresstålig och noggrann samt brinner för kundmötet? Då har vi tjänsten för dig - ansök redan idag!Denna tjänst är ett vikarait över fram till septemberDu kommer att arbeta med in- och utlämning av nycklar till hyresgäster, hantverkare och myndigheter. Du kommer även att sköta all administration kring in- och utlämningarna vilket är ett arbete som kräver mycket noggrannhet och struktur. Arbetet kommer ske över disk i vår kunds proffsbutik i Uppsala, där du möter kunder som besöker nyckelhanteringen med ärenden. I butiken, sammanhängande med kontor och lager där tjänsten är belägen jobbar idag 45 personer, du kommer att ingå i en grupp om 3 personer och din arbetsledare finns på plats på arbetsplatsen.Vår kund levererar säkerhetslösningar till företag och organisationer runt om i Sverige. Företaget utformar, installerar och underhåller hela säkerhetslösningar samt handhar enskilda produkter. Vår kund finns på flera orter i hela Sverige och söker nu en härlig medarbetare till en av två proffsbutiker i Uppsala. Mer information om företaget ges vid eventuellt intervjutillfälle.Skallkrav:Svenska och engelska i tal och skriftFri från belastningsregistret, vandelskontroll kommer att görasMeriterande:Erfarenhet från liknande arbetsuppgifterErfarenhet från verksamhet som hanterar bostäderVi söker dig som är serviceinriktad och gillar kundkontakt. Vidare är du en noggrann och strukturerad person med skinn på näsan. För att lyckas i rollen tror vi även att du är en lagspelare som har lätt att anpassa dig i olika situationer.OM FRAMTIDENSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Dennes uppgift är att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera Unga Talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi gör vad vi heter - hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du vara anställd av oss på Framtiden och arbeta som konsult hos ett av våra kundföretag.Start: Omgående enligt överenskommelseOrt: UppsalaOmfattning: Heltid, vardagar 07-16Varaktighet: Vikariat 3/9 2020Urval sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-05-06Framtiden i Sverige AB5673570