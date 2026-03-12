Butiksbiträde
Esplanadens Kemtvätt & Skrädderi AB / Kassapersonalsjobb / Täby
2026-03-12
Vi har funnits i Täby centrum i mer än 10 år men har med vår tidigare kunskaper inom branschen ökat verksamheten, vår vision är förstås att fortsätta öka därför är det viktigt för oss med noggrannhet samt service gentemot våra kunder. Du ska ha hög servicenivån ( bra kundbemötande ), kunna ta en konversation med kunder, hantera lagom mycket stress och sortera leverans väldigt noga.
Vi söker nu ett kassa biträde som har servicenivån på allra högsta nivå. Arbetet innefattar nålning av plagg (för ändringar & lagningar),sprätta plagg, sortering av leverans (kemtvätt & mattvätt), detta kommer att läras ut under en inlärningsperiod på ca 3-5 dagar(beroende på hur snabbt man lär sig).
Fasta dagar och tider under veckorna, man kan även kvalificeras för en heltidstjänst.
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: robert@esplanadenskemtvatt.se Arbetsgivare Esplanadens Kemtvätt & Skrädderi AB
Esplanaden 14
183 39 TÄBY Kontakt
Robert Senkal robert@esplanadenskemtvatt.se 0760515939
