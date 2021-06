Butiksansvarig/Säljchef - Alina Service AB - Ekonomijobb i Uppsala

Prenumerera på nya jobb hos Alina Service AB

Alina Service AB / Ekonomijobb / Uppsala2021-06-30Vi söker nu en ansvarsfull, serviceinriktad och lösningsfokuserad person till tjänsten som butiksansvarig/säljchef. Det är en fördel om du trivs i en roll med omväxlande och utmanande arbetsuppgifter, och du får gärna motiveras av möjligheten att utvecklas som ledare och att få jobba med människor. Sök jobbet som butiksansvarig/säljchef redan idag!Vad går jobbet som butiksansvarig/säljchef ut på?Dina arbetsuppgifter kommer i första hand vara att arbeta i butiken i nära samarbete med medarbetare, ha personal- och resultatansvar för butiken och ansvara för att butiken är attraktiv för våra kunder. Dessutom kommer du att arbeta med kompetenshöjning hos medarbetarna, arbeta med coachning, uppföljning och feedback för att utveckla säljarnas kompetens, arbeta med den dagliga driften. Du kommer att tillhöra en trevlig butik med sociala och drivna medarbetare som gillar att ha kul tillsammans både under och efter arbetstid!I rollen kommer du bland annat attutveckla butikens verksamhetse till att nyanställda får den utbildning och det stöd de behöverarbeta för att butiken når uppsatta försäljningsmålorganisera butiken utifrån tillgänglighet och kundupplevelselägga scheman.Vem söker vi?Till rollen som butiksansvarig/säljchef söker vi framförallt dig som är en empatisk och entusiastisk person som motiveras av möjligheten att utvecklas som ledare och att få jobba med människor. För att komma in i rollen så snabbt som möjligt är det ett stort plus om du har erfarenhet av personalansvar, servicearbete och butiksdrift, men det här är inget krav. Det dagliga arbetet kräver att du är ansvarsfull och lösningsfokuserad.Vi ser det som meriterande om duhar tidigare erfarenheter av att arbeta mot en budgethar haft personalansvar i en tidigare rollhar tidigare kunskaper om branschenAnge gärna löneanspråk i din ansökan till oss.2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-07-30Alina Service ABKungsgatan 11175318 Uppsala5839693