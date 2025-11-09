Butiksansvarig/Föreståndare
2025-11-09
Du förestår och driver ett glasscafé med ett unikt läge i Gränna Hamn under maj - september. Det är öppet dagligen under juni till slutet på augusti och under helger i maj och september. Tillsammans med VD rekryterar du ett lämpligt team av sommarjobbare. Du leder sedan teamet på ca 8 personer.
Du är engagerad och...
• Du har ansvar för försäljning och du säkerställer att caféet och kollegorna är redo för kunderna.
• Du ansvarar för beställningar av varor och optimerar caféets försäljning
• Du planerar butikens bemanning och medarbetarnas utveckling
• Du ansvarar för rekryteringar och introduktioner, samt utbildar och utvecklar ditt team
• Du har stora möjligheter att anpassa verksamheten som du vill ha den.
Personliga egenskaper är viktigare än erfarenhet, men erfarenhet av café, restaurang och tillhörande hygienkrav är meriterande. Vi ser gärna att du bor i Gränna, Visingsö eller i närområdet. Gärna att du är lite äldre.
Detta är en säsongsanställning på heltid.
Tillträde för förberedelser i april 2026, arbetstid kan även vara möjligt i perioden januari - mars.
Vi intervjuar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
E-post: amalias@glasskopan.se Arbetsgivarens referens
Amalias Glasscafé
VD
Leif Johansson leif.johansson@glasskopan.se 0706336449
