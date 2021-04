Butiksansvarig - HJ Kök och bad AB - Säljarjobb i Eskilstuna

HJ Kök och bad AB / Säljarjobb / Eskilstuna2021-04-13HJ Kök och Bads verksamhet är både butiksförsäljning av inredning för kök och bad och byggverksamhet inom samma områden. Det innebär för det mesta att vi hjälper kunderna både med planering, inköp och renovering av kök, badrum eller övrigt bygg.Vi söker en medarbetare till en mångsidig tjänst där du i första hand skall ta hand om kundkontakten i butik och ansvaring för öppning och stängning. Då vi är en nischad butik med inte så stort kundflöde, finns det även mycket tid över då du sköter lättare löpande bokföring, hantering av marknadsföring på sociala medier, inbokning av kundmötet, utskick till kunder och ser till att utställningen och butiken är ren och städad.Våra öppettider just nu är mellan 12-17 måndag till fredag och 11-15 på lördagar. Öppettiderna kan justeras efter hur vi ser kundflödet ser ut.Tjänsten har fast lön men då vi även är återförsäljare för t.ex. Marbodal så finns det möjlighet till framtida provision av försäljning av inredning efter färdig intern utbildning.Känner du att du skulle passa till denna multiroll i vårt företag är du välkommen att skicka in ansökan till oss via mail senast 15 maj.2021-04-13Sista dag att ansöka är 2021-05-13HJ Kök och bad ABRinmansgatan 1863346 Eskilstuna5689369