Butiksäljare
2026-01-19
Publiceringsdatum2026-01-19
Vill du arbeta med teknik och service i en roll där du gör skillnad?
På Hydraspecma Component värdesätter vi både teknisk expertis och personligt engagemang. Nu letar vi efter en ny kollega till vår butiksförsäljning - en roll för dig som trivs med att möta kunder och hitta lösningar. Hos oss får du chansen att kombinera djup teknisk kunskap med kundservice i världsklass.
Som Store Sales hos oss är ingen dag den andra lik. Du kommer att vara ansiktet utåt och en nyckelspelare i att driva vår försäljning framåt. För att lyckas i den här rollen är det avgörande att du är affärsorienterad och brinner för att leverera högklassig service till våra kunder.
Ansvarsområden
Bemöta och hjälpa kunder på ett affärsmässigt sätt.
Butiken är attraktiv och säljande, samt ren och välordnad.
Butiken underhålls med det utbud och funktion som krävs för marknaden
Följa rutiner och processer.
Aktivt arbeta med aktiviteter /kampanjer
Utföra inköp hos godkända leverantörer vid behov.
Utföra andra förekommande arbetsuppgifter som stöttar butiksverksamheten.
Utföra tillverkning av hydraulslang vid behov
Kommunicera relevant information till övriga inom organisationen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är prestationsdriven, strukturerad och har en god analytisk förmåga. Du trivs i sociala sammanhang och har en mycket god kommunikationsförmåga. För att axla rollen ser vi att du har:
Teknisk spets: Kunskap och erfarenhet inom hydraulik, ledningskomponenter, pneumatik och centralsmörjning.
Systemvana: God datorvana och kunskap i affärssystem
Språk & Körkort: Du behärskar svenska och engelska samt innehar B-körkort.
Kvalitetsfokus: Du har koll på produktionsrutiner samt kvalitets- och miljöstyrning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är affärsorienterad med en god kostnadsmedvetenhet. Du har förmågan att se helheten i affären och vill vara med och bidra till vår gemensamma framgång.
I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad och rekryteringskonsult Carina Fors, vid frågor maila carina.fors@randstad.se
Sista ansökningsdag är 11 januari 2026.
HydraSpecma Component AB
HydraSpecma SE är branschledande inom applikationsanpassade system och komponenter för hydraulik på den nordiska marknaden. Verksamheten är övergripande uppdelad i två divisioner, OEM och Industry & Aftermarket. Verksamheten är främst inriktad på kunder inom verkstad-, process-, kemi-, läkemedel- och livsmedelsindustrin. Övriga kunder finner vi inom OEM. Vi är marknadsledande inom vårt produktområde på den nordiska marknaden men har också en ökande export till världsmarknaden. HydraSpecma ingår i börsnoterade Schouw & co och totalt är vi mer än 1200 medarbetare som arbetar här. Ersättning
Monthly Så ansöker du
