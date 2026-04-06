Butiks-, lager- och orderpersonal till Italianissimo
2026-04-06
Italianissimo söker en engagerad, flexibel och serviceinriktad medarbetare till vårt team!
Vi är ett passionerat företag med fokus på italienska delikatesser och upplevelser. Italianissimo driver såväl butiksförsäljning som online-försäljning och grossistverksamhet, vilket gör oss till en bred aktör inom italienska livsmedel.
Nu söker vi dig som vill arbeta i en varierad roll där service, struktur och initiativförmåga står i centrum.

Om tjänsten
Som medarbetare hos oss kommer du att arbeta i butik, lager och med orderhantering samt event. Huvudarbetsplatsen är i Lomma, men du behöver även kunna arbeta i vår verksamhet i Lund och i Malmö vid behov. Arbetet i Lund sker till stor del på engelska då många av våra kunder är internationella.
I Lund och Malmö drivs både kafé och butiksförsäljning, vilket innebär att du kommer att:
• Arbeta i skänken (tex. Skära chark, ost osv.)
• Servera kaffe
• Förbereda mackor och enklare luncher
Övriga arbetsuppgifter inkluderar:
• Försäljning i butik och aktiv kundservice
• Kundkontakt via butik, telefon och mejl
• Administration av beställningar via webbshop och telefon
• Packning av kundorder samt hantering av leveranser
• Lagerarbete, inklusive varumottagning från Italien
• Planering och genomförande av events
• Enklare administrativa uppgifter, inklusive arbete i Excel
• Vara flexibel och kunna täcka upp vid frånvaro i teamet
Vi söker dig som:
• Har avslutad gymnasieutbildning
• Är social, utåtriktad och har en positiv utstrålning
• Erfarenhet av butik-eller delikatesshandel är meriterande
• Erfarenhet av caféverksamhet (kaffe, servering, enklare matberedning) är meriterande
• Erfarenhet av orderhantering/webbshop är meriterande
• Är ansvarstagande och initiativtagande - ser vad som behöver göras och får det gjort
• Trivs med mycket kundkontakt och kan ge service via butik, telefon och mejl
• Har god datorvana, inklusive god kunskap i Excel
• Är flexibel och kan anpassa sig efter verksamhetens behov
• Har körkort (manuellt)
• Talar och skriver svenska och obehindrat
• Kunskaper i italienska är meriterande då många i teamet samt våra leverantörer talar språket
• Har ett intresse för - och gärna passion för - italiensk mat
Arbetstider:
Tjänsten är på heltid och innebär varierande arbetstider som kräver flexibilitet. Arbete på lördagar förekommer som en naturlig del av tjänsten.
Tjänsten inleds med sex månaders provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning.
Vi erbjuder:
• En dynamisk och social arbetsplats
• Möjlighet att arbeta med kvalitetsprodukter från Italien.
• Ett varierande arbete med stort eget ansvar.
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Välkommen till Italianissimo! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
E-post: alvaro@italianissimo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikspersonal 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Italianissimo AB
(org.nr 559237-6510)
Järngatan 28 (visa karta
)
234 35 LOMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9838244