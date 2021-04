Butik biträd - Uppsala Lulu AB - Säljarjobb i Uppsala

Uppsala Lulu AB / Säljarjobb / Uppsala2021-04-06Looking for a person to work in a shop part time. candidate must have a good knowledge of food items from different countries (Indian, Pakistani,Turkish,Iranian, etc.) The person should be flexible and can handle stress.Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-04-16Uppsala Lulu ABKvarntorget 375421 Uppsala5674408