Bussvårdare I Göteborg Mölndal

MTC Sweden AB / Städarjobb / Mölndal
2026-06-23


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MTC Sweden är ett dotterbolag till MTC Tyskland
Vi är specialister på att städa bussar samt tåg i kollektivtrafiken
Arbetsplatsen för det sökta tjänsten är i Göteborg . Med start omgående.
Tal och skrift av Svenska språket men ej krav.
Vi söker en heltid 40 tim/vecka
Pålitlig stresstålig person. Städning ,tvättning ,rangering påfyllning vätskor av bussar inhägnat område
Lön OB samt helg ersättningar enligt kollektivavtal.
Vi ser gärna till att även ni som har stöd ifrån arbetsförmedlingen söker tjänsten
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: mehmet@mtc-sweden.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MÖLNDAL".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MTC Sweden AB (org.nr 556992-9556), http://www.mtc-sweden.se
Bussdepå (visa karta)
431 33  MÖLNDAL

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9974622

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