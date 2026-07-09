Bussmekaniker Nyckelroll i växande verksamhet
Happy Group AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö Visa alla maskinreparatörsjobb i Malmö
2026-07-09
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Om rollen
Det här är inte en traditionell mekanikertjänst. Du blir den första mekanikern i organisationen och får en unik möjlighet att vara med och bygga upp både verkstad, arbetssätt och struktur från grunden.
Företaget driver en egen fordonspark med cirka 20 bussar som fortsätter att växa. Fordonen består främst av Setra- och Mercedesbussar från årsmodellerna 1995–2004, vilket ställer höga krav på erfarenhet, teknisk förståelse och förmågan att arbeta självständigt.
Du kommer att ha stort inflytande över verksamheten och spela en nyckelroll i att säkerställa hög driftsäkerhet och kvalitet i fordonsparken.Publiceringsdatum2026-07-09Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har minst 10 års erfarenhet som bussmekaniker
Har dokumenterad erfarenhet av äldre bussar, framförallt årsmodeller från 1995–2004
Har mycket god kunskap om Setra och Mercedes
Är självgående och van att ta ansvar för ditt arbete
Har god problemlösningsförmåga och trivs med tekniska utmaningar
Har B-körkort
Behärskar svenska eller engelska i tal och skrift
Meriterande
D-körkort
Erfarenhet av äldre fordon utan moderna diagnossystem
Erfarenhet från bussbolag, åkerier eller större fordonsparker
Tidigare erfarenhet av verkstadsansvar, planering eller tekniskt ledarskapDina arbetsuppgifter
Service, felsökning och reparation av äldre bussar
Mekaniskt underhåll av drivlina, bromsar, styrning, luftsystem och kylsystem
Förebyggande underhåll för att säkerställa hög driftsäkerhet
Diagnostik och problemlösning i komplexa tekniska miljöer
Förberedelser inför besiktningar och efterkontroller
Teknisk support vid ombyggnationer av bussar tillsammans med andra yrkesgrupper
Arbetet avser enbart företagets egen fordonspark – inga externa kunduppdrag.
Företaget erbjuder
Det här är en unik möjlighet för dig som vill ha mer än bara ett mekanikerjobb.
Du får:
En nyckelroll i ett snabbt växande företag
Stort inflytande över hur verkstaden byggs upp och utvecklas
Möjlighet att påverka inköp av verktyg, utrustning och arbetsmetoder
Frihet att skapa effektiva processer och arbetssätt
En ny 1 300 kvm stor anläggning i Staffanstorp
Trygg anställning med konkurrenskraftiga villkor
Möjlighet att på sikt växa in i en ledande teknisk roll Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Happy Group AB
(org.nr 559151-9458), https://prostaffing.se/jobb/BussmekanikerStaffanstorp
211 09 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ProStaffing Jobbnummer
9998445