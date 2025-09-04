Bussmekaniker Elfordon - Karlshamn
2025-09-04
Ledig tjänst - Bussmekaniker Elfordon
Är du en skicklig mekaniker med erfarenhet av tunga fordon och intresse för eldrivna fordon? Då kan detta vara rätt jobb för dig! Vi söker nu en engagerad bussmekaniker med fokus på elfordon till vår depå i Karlshamn.
Företagsbeskrivning
Med över 3 700 medarbetare och en imponerande flotta på över 2 700 fordon, spridda över 80 depåer, är vi stolta över att vara den tredje största kollektivtrafikoperatören i Norge och den femte största i Sverige! Vårt team består av högt kvalificerade och erfarna individer, som arbetar tillsammans för att säkerställa högsta kvalitet och tillförlitlighet i alla våra tjänster.

Dina arbetsuppgifter
Som bussmekaniker hos oss ansvarar du för service, underhåll, felsökning och reparationer av våra eldrivna fordon. Du säkerställer att arbetet utförs på ett professionelt och kvalitetssäkert sätt samt följer våra säkerhetsrutiner. Vi tillhandahåller utbildning för aktuell fordonstyp.
Arbetsplatsbeskrivning
Du kommer att vara en del av verkstadsteamet på vår depå i Karlskrona och rapporterar till Verkstadschef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra service, underhåll och reparation av eldrivna fordon, både självständigt och i team
Felsöka och bedöma reparationsåtgärder i samråd med arbetsledning
Genomföra reparationer enligt fackmannamässiga standarder
Underhålla reservdelslager och verkstadsutrustning
Delta i förbättrings- och utvecklingsarbete inom verkstaden
Vem är du?
Du är en trygg och nyfiken lagspelare med starkt säkerhetstänk och ett genuint teknikintresse. Du trivs i en miljö där eldrift och tunga fordon möts, och du gillar att omsätta teori till praktiskt, kvalitetssäkert arbete. Hos oss kommer du till din rätt om du:
Är självständig, noggrann och lösningsorienterad - du tar ansvar från felsökning till färdig lösning.
Har ett strukturerat arbetssätt och dokumenterar ditt arbete tydligt i våra system.
Har hög säkerhetsmedvetenhet och följer rutiner för arbete på och kring högvolts- och lågvoltssystem.
Trivs med att samarbeta tätt med kollegor i verkstaden, förare och arbetsledning - du kommunicerar enkelt och prestigelöst.
Är serviceinriktad och förstår betydelsen av att hålla fordon i drift för att leverera på vårt samhällsuppdrag.
Identifierar dig med våra värderingar: Ansvarstagande, Engagerade och Inkluderande.Kvalifikationer
Teknisk eller fordonsteknisk utbildning (eller motsvarande dokumenterad erfarenhet)
Minst 2 års erfarenhet som mekaniker för tunga fordon
Erfarenhet av felsökningssystem
Goda kunskaper inom el (lågvolt) och ritningsläsning
God datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska
Körkort med minst B-behörighet (D-körkort är meriterande)
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning efter provanställning.
Omfattning: Heltid
Ansökningsperiod
Skicka in din ansökan senast den 2025-10-01 Vi behandlar inkomna ansökningar löpande, så vänta inte tills sista ansökningsdag.
Ansökan via mail
Skicka din ansökan till jonas.olsson@connectbus.se
, bifoga CV och personligt brev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: jonas.olsson@connectbus.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Connect Bus Sverige AB
(org.nr 556493-1177)
Drösebovägen 11 (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
