Bussförare Umeå Regiontrafik
2026-04-29
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
Är du vår nya vardagshjälte? Som bussförare hos Transdev är du en viktig person - en riktig hjälte som dagligen tar våra resenärer med på en resa vart än den bär av.
Under sommarmånaderna behöver vi bemanna upp vår regiontrafik i Umeå med extrapersonal. Tjänsten är ett vikariat/behovsanställning där schemat kan variera under perioden 2026-06-01 t.om 2026-08-31.
Första två veckorna av sommarperioden kommer man jobba på Transdev. Därefter kommer trafiken köras av Abramssons buss som underentreprenad och man kommer att bli anställd hos dem från 15 Juni och framåt.
Som bussförare kommer du att arbeta bland kollegor med en stor familjär sammanhållning och varm laganda. Varje dag strävar vi efter att skapa en attraktiv kollektivtrafik med kunden i fokus.Dina arbetsuppgifter
Framföra bussen i linjetrafik
Ge våra resenärer en enkel, trygg och trevlig resa
Hälsa och välkomna passagerare ombord på bussen
Rapportera in trafikstörningar och avvikelser till trafikledningen
Rapportera fordonsfel och skador på bussenKvalifikationer
Har ett giltigt D-körkort
Har ett giltigt Yrkeskompetensbevis (YKB)
Har ett förarkort till digital färdskrivare enligt Transportstyrelsen
Behärskar svenska i tal och skrift
Viktigt för rollen som bussförare är också din körförmåga! Du är en duktig förare som för fram fordonet på ett tryggt och säkert sätt med miljötänk i grunden. Du är ansvarsfull och kan behålla lugnet även i stressiga trafik- och kundsituationer.
Vad vi erbjuder
Hos oss välkomnas du av professionella kollegor i en omtänksam och varm arbetsmiljö. Vi satsar på löpande kompetensutveckling, erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, kollektivavtalad tjänstepension och mycket mer.
Omfattning: Heltid/deltid/behov Placeringsort: Umeå Anställningsform: Vikariat med möjligheter till fortsatt jobb framöver hos UE Startdatum: Enligt överenskommelse Lön: enligt BBA
Vi strävar efter en bred spridning i ålder, bakgrunder och jämn könsfördelning. Vi tror på att behandla alla lika och ge alla samma möjligheter, oavsett var du kommer ifrån - eller vart du är på väg!
Om rekryteringsprocessen Låter detta som ditt nya jobb? Då hoppas vi att du skickar in din ansökan redan idag! Vi anställer löpande. Sista ansökningsdag 2026-06-12
Vid frågor om tjänsten kontakta ansvarig rekryterare: Mahammad Hammoud mahammad.hammoud@transdev.se
(observera! vi kan inte behandla ansökningar som inkommer via mail)Om företaget
Transdev Sverige har cirka 7 000 medarbetare utspridda över hela Sverige, från norr till söder. Vi är en av Sverige största operatörer och har ett brett erbjudande som spänner över flera färdslag, exempelvis tåg, buss och båt. Vi har en uttalad ambition att vara ett trafikföretag som driver utvecklingen i branschen och arbetar aktivt med hållbara lösningar inom persontrafik. Vi ingår i den internationella koncernen Transdev Group. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transdev Sverige AB
901 32 UMEÅ
Cecilia Jegander cecilia.jegander@transdev.se +46739738301
