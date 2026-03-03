Bussförare till Partille Depå
Transdev Sverige AB / Lokförarjobb / Partille Visa alla lokförarjobb i Partille
2026-03-03
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Transdev Sverige AB i Partille
, Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Halmstad
eller i hela Sverige
Om tjänsten
Vill du vara en del av något större? Bli bussförare hos Transdev GMP och gör skillnad varje dag.
Vi söker dig som är intresserad av en behovsanställning som bussförare vid vår depå i Partille med start i april 2026.
Sedan 2020 har Transdev bedrivit linjetrafik i Göteborg, Mölndal och Partille och idag består förarkåren totalt av fler än 1000 förare. Som bussförare på någon av våra depåer, kommer du att arbeta bland kollegor med en stor familjär sammanhållning och varm laganda. Varje dag strävar vi efter att skapa en attraktiv kollektivtrafik med kunden i fokus.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Framföra bussen i linjetrafik
Ge våra resenärer en enkel, trygg och trevlig resa
Framföra fordonet enligt lagen
Hälsa och välkomna passagerare ombord på bussen
Rapportera in trafikstörningar och avvikelser till trafikledningen
Rapportera fordonsfel och skador på bussen
Viktigt för rollen som bussförare är också din körförmåga! Du är en duktig förare som för fram fordonet på ett tryggt och säkert sätt med miljötänk i grunden. Du är ansvarsfull och kan behålla lugnet även i stressiga trafik- och kundsituationer.Kvalifikationer
Har ett giltigt D-körkort
Har ett giltigt Yrkeskompetensbevis (YKB)
Har ett förarkort till digital färdskrivare enligt Transportstyrelsen
Behärskar svenska i tal och skrift
Vad vi erbjuder
Hos oss välkomnas du av professionella kollegor i en omtänksam och varm arbetsmiljö. Vi satsar på löpande kompetensutveckling, erbjuder branschens högsta friskvårdsbidrag, kollektivavtalad tjänstepension och mycket mer.
Omfattning: Deltid Placeringsort: Partille Anställningsform: Behovsanställning Startdatum: Rekrytering sker löpande Lön: enligt BBA
Vi strävar efter en bred spridning i ålder, bakgrunder och jämn könsfördelning. Vi tror på att behandla alla lika och ge alla samma möjligheter, oavsett var du kommer ifrån - eller vart du är på väg!
Om rekryteringsprocessen Låter detta som ditt nya jobb? Då hoppas vi att du skickar in din ansökan redan idag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Jenny Rådhammar E-postadress: jenny.radhammar@transdev.se
(observera! vi kan inte behandla ansökningar som inkommer via mail)Om företaget
Transdev Sverige har cirka 7 000 medarbetare utspridda över hela Sverige, från norr till söder. Vi är en av Sverige största operatörer och har ett brett erbjudande som spänner över flera färdslag, exempelvis tåg, buss och båt. Vi har en uttalad ambition att vara ett trafikföretag som driver utvecklingen i branschen och arbetar aktivt med hållbara lösningar inom persontrafik. Vi ingår i den internationella koncernen Transdev Group. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7319560-1870148". Arbetsgivare Transdev Sverige AB
(org.nr 556042-4391), https://jobb.transdev.se
Järnringen 5 (visa karta
)
433 30 PARTILLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Transdev Jobbnummer
9773411