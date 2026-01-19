Busschaufför, HK förare
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska med framåtanda tillgängliggöra, underhålla, förvalta och utveckla kommunens fysiska miljö, infrastruktur och transporter. Förvaltningen arbete genomsyras av samarbete, helhetssyn och effektivt resursutnyttjande. Genom god planering bidrar förvaltningen till en attraktiv livsmiljö som är långsiktigt hållbar ur såväl ekologiskt som social och ekonomisk synpunkt.
Samhällsbyggnadsförvaltningens består av följande verksamhetsområden; Fysisk planering, Vatten, avlopp och avfall, Gator, park och skog och Fastigheter, Miljö och bygg. Enheten för Projekt och investering driver och samordnar förvaltningens ny- och reinvesteringar.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Serviceenheten söker en erfaren busschaufför till sitt arbetslag. Serviceenheten tillhör Tekniska avdelningen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.
I befattningen som bussförare ingår att köra specialtransporter. Det förekommer även att man gör arbeten utan fordon. D-kort är ett krav vid transporter med specialfordon som har bakgavellyft.
Som bussförare kommer du att utföra transporter till och från dagverksamheter och gruppboenden. Du kommer tillsammans med dina medarbetare att ansvara och vara drivande för ständiga förbättringar beträffande ordning och reda inom verksamheten. Det sistnämnda är en mycket väsentlig del i din roll.
Eftersom arbetet som busschaufför innebär många kontakter med brukarna och personal, vill vi att du har god social kompetens är ansvarsfull och självgående. Vi förutsätter att du har datorvana och ser datorn som ett hjälpmedel i arbetet.Kvalifikationer
Vi ställer följande krav:
• Gymnasial utbildning
• Körkort B och D
• YKB för D-kort
Det är meriterande om du har:
• Kört buss i mer än 2 år.
• God lokal kännedom.
• Kört taxibuss med bakgavellyft.
• Datorvana
För att vara aktuell för tjänsten har du B och D-körkort, samt YKB. Som person är du ansvarstagande med stort sinne för ordning och reda. Du är serviceinriktad med stor social förmåga och gillar att samarbeta med andra. Du tycker om att bidra till teamet likväl som att arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer då att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
När du söker jobb hos oss:
* Använd vårt e-rekryteringssystem för en trygg och rättvis process
* Du omfattas av kollektivavtal och får tillgång till friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
* Kontakta den person som anges i annonsen om du har frågor
* Vi arbetar aktivt för mångfald och en jämn köns- och åldersfördelning
* Vi har rökfri arbetstid
* Vår hälsoportal erbjuder aktiviteter och inspiration för ett hållbart arbetsliv
* Följ oss på Facebook och Instagram för aktuella nyheter och inspiration. Ersättning
