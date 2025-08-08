Business Support Coordinator
2025-08-08
Vill du ha en roll där ingen dag är den andra lik?
En roll där du använder dina mångsidiga färdigheter samtidigt som du bidrar till att bygga en världsledande aktör inom växtbaserade livsmedel? I den här rollen kommer du att ansvara för vår kontorsadministration, vara det vänliga ansiktet utåt för vår kundtjänst och se till att våra ERP- och planeringsprocesser löper smidigt inom cReals verksamhet.
Om cReal Food AB (cReal)
Vi är cReal, ett ungt och innovativt foodtech-företag med en djup passion för den mäktiga, hållbara havren. Vi levererar smakrika, näringsrika och hållbara havrebaserade ingredienslösningar till livsmedelsindustrin, utvecklade genom över 30 års forskning och egenutvecklad teknologi.
Vår unika process, enbart baserad på havre och vatten, levererar exceptionell kvalitet, funktionalitet och fördelar med "clean-label" - allt växtbaserat och hållbart.
Vi har nyligen byggt en toppmodern fabrik i Bjuv, och skalar nu upp vår verksamhet tillsammans med ledande kunder inom livsmedels och dryckesindustrin. Hos oss blir du en del av ett ambitiöst, informellt och samarbetsvilligt team på en spännande resa för att bygga en världsledande aktör inom växtbaserade ingredienser. Vårt lilla men kraftfulla team är baserat i Höganäs och Bjuv, Sverige - och vi ser fram emot att välkomna dig också.
Din roll på cReal Food
I den här rollen kommer du att vara det vänliga och pålitliga ansiktet utåt för vår kundtjänst och se till att beställningar, prover och förfrågningar hanteras smidigt. Du kommer också att hålla vårt ERP-system, kontor och den dagliga verksamheten fungerar på ett effektivt sätt. Detta är en varierande roll med samarbete inom hela organisationen i en snabbt föränderlig miljö, perfekt för någon med en positiv attityd som tycker om att göra skillnad.
Arbetsuppgifterna inkluderar men är inte begränsade till:
• Kundtjänstansvar: Vara den huvudsakliga kontaktpunkten för kunder, svara på frågor och hantera beställningar och provförfrågningar snabbt och korrekt.
• Order- och provhantering: Samordna hela beställningsprocessen, från att registrera uppgifter i våra system till att säkerställa att produkter och prover levereras i tid.
• Expertis inom ERP-system: Agera som "superanvändare" för vårt ERP-system, övervaka, hjälpa kollegor att använda det effektivt och förbättra processer och systemstruktur (t.ex. registrera kund- och leverantörsordrar, logga produktion, och säkerställa korrekta masterdata).
• Kontors- och anläggningsadministration: Ansvara för kontorsmaterial, behov på anläggningen och löpande administrativa uppgifter.
• IT-samordning: Hantera IT-utrustning för teamet, hjälpa till med onboarding och offboarding samt kontakta extern IT-support vid behov
• Digital support och webbplatssupport: Uppdatera innehåll på hemsidan, ha kontakt med leverantörer och partners samt stötta mindre digitala projekt..
• Planerings- och lagersupport: Hjälpa till med produktionsplanering, följa upp lagernivåer och hjälpa till med prognoser.
I takt med att vi växer får du chansen att forma den här rollen och göra verklig skillnad för våra kunder och vårt team.
Den ideala kandidaten har:
• Eftergymnasial utbildning inom företagsekonomi, logistik, supply chain eller liknande (eller motsvarande arbetslivserfarenhet).
• Erfarenhet av kundservice, administration eller operativt stöd, gärna inom B2B eller livsmedelsindustrin.
• God organisatorisk förmåga och förmåga att hantera flera uppgifter och deadlines i en föränderlig miljö.
• Trygghet och fokus även under press, och förmåga att hålla hög kvalitet i arbetet.
• Erfarenhet av att arbeta i ERP-system (Monitor eller liknande är meriterande).
• En praktisk och lösningsorienterad inställning samt vilja att förbättra processer.
• Tydliga och professionella kommunikationsfärdigheter, med förmåga att samarbeta väl med både kunder och kollegor.
• Talar flytande engelska
Extra meriterande:
• Erfarenhet av orderhantering, lagerstyrning eller produktionsplanering.
• Vana vid kontorsadministration, IT-koordinering eller fastighetsservice.
• Grundläggande kunskap om webbpublicering eller digitala verktyg.
Placering och krav
Tjänsten är huvudsakligen placerad vid vår fabrik i Bjuv, med viss tid vid vår pilotanläggning i Höganäs. Sökande måste ha rätt att arbeta i Sverige.
Vad vi erbjuder
Hos cReal får du en spännande arbetsplats i framkant av den den växtbaserade revolutionen inom livsmedelsindustrin. Du kommer att vara en del av en tillväxtresa, där vi bygger ett företag från grunden tillsammans med engagerade kollegor som stöttar varandra - och har roligt på vägen.
Nyfiken på att veta mer?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till CHS@creal.se
. Vi intervjuar löpande, men ansök senast den 29 augusti.
Läs mer om oss och våra produkter på www.creal.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
E-post: chs@creal.se Omfattning
