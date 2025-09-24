Business Development Manager influencer marketing
2025-09-24
Business Development Manager
Som Business Development Manager kommer du att spela en viktig roll i att utveckla och bygga upp långsiktiga relationer med våra kunder. Ditt fokus ligger på att skapa en trygg och inspirerande kundupplevelse där du säkerställer att våra kunder får den bästa servicen och upplevelsen. Du arbetar proaktivt för att hitta kreativa lösningar som förbättrar kundupplevelsen och identifiera nya affärsmöjligheter som skapar värde både för oss och kunden. Med fokus på kundnöjdhet och återkommande affärer blir du en nyckelspelare i vår tillväxt och framgång.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Upprätthålla och utveckla långsiktiga kundrelationer.
Förstå kundens behov och utmaningar för att kunna identifiera nya affärsmöjligheter.
Skapa och genomföra strategier för att maximera försäljningspotentialen hos varje kund.
Delta i kundmöten, presentationer och förhandlingar.
Samarbeta med interna avdelningar för att säkerställa att kundens behov möts och överträffas.
Uppnå och överträffa KPI:er som satts upp av företaget, t.ex. försäljning.
Strategiskt följa upp försäljning och affärsmöjligheter utifrån de KPI:er som satts upp.
Vem tror vi att du är?
Vi söker dig som är en kommunikativ och affärsdriven person, med förmågan att bygga förtroende och långsiktiga kundrelationer. Du har erfarenhet av försäljning och kundrelationer, gärna inom marknadsföring eller influencer marketing. Med din goda förståelse för kunders affärsbehov kan du omsätta dessa till lösningar på ett strukturerat sätt. Du har ett starkt affärssinne och en resultatorienterad inställning, vilket gör att du hjälper våra kunder att nå framgång. Du har också en utmärkt kommunikations- och presentationsförmåga, både skriftligt och muntligt.Publiceringsdatum2025-09-24Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Vi ser fram emot att ta emot din ansökan snarast, då urval och intervjuer sker löpande. Skicka dina ansökningshandlingar, inklusive CV och ett personligt brev, till work@talentpartner.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: work@talentpartner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9524202