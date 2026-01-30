Business Development Manager
Vad vi gör är enkelt - vi skickar folk på semester, och vem älskar inte det? Men vi skulle inte kunna göra det utan våra husägare, de som skapar miljön för den perfekta semestern. I den här rollen skulle du arbeta med ett team för att hitta nya husägare att ansluta till NOVASOL - en del av Awaze AB.
Om Awaze
Vi är Europas största förvaltare av semesterbostäder, med 110 000 enheter i över 600 destinationer i 25 länder över hela kontinenten. Vår vision är enkel - att glädja både ägare och gäster. Företaget driver mer än 25 konsumentvarumärken, inklusive Cottages.com, Novasol och Hoseasons.
Rollen
För denna tjänst krävs att du är placerad i på Gotland och innehar ett giltigt körkort utan anmärkningar.
Det här är en roll för en ambitiös, målinriktad och affärsmedveten person med passion för vår tjänst. Du kommer att aktivt bidra till Awazes tillväxtplaner genom att rekrytera nya hus enligt målen - månads-, kvartals- och årsvis. Som en ambassadör för Awaze säljer du passionerat in företaget och vårt varumärke till potentiella nya husägare och partners. Du är även en representant för företaget inom den svenska semesterbranschen och bygger starka, strategiska relationer.
Vi letar efter någon som är ivrig att lära sig och utvecklas oavsett tidigare erfarenhet. Vi tror inte på att stå stilla - vi arbetar inom resor! Om det så är ett nytt analytiskt verktyg, ett branschevenemang så kommer vi att stödja din utveckling.
Du kommer att ansvara för att utöka vår omfattande portfölj genom att rekrytera nya husägare. Det är viktigt att du bygger starka relationer baserade på förtroende och ärlighet för att leverera utmärkt service. Du bör vara professionell i ditt arbetssätt och trygg med att arrangera platsbesök för att uppmuntra nya husägare att ansluta sig till oss på Novasol.
Nyckelkompetenser för att lyckas
Du kommer att bli en del av ett engagerat och ambitiöst team med en verklig strävan att vara bäst. Våra husägare är oerhört viktiga för oss, och du kommer att vara avgörande för att säkerställa att vi har rätt boende att erbjuda våra gäster. Egenskaper som skulle göra dig framgångsrik i denna roll inkluderar:
• Utmärkta kommunikationsfärdigheter
• Förmåga att bygga goda relationer
• En ständig vilja att hitta nästa gömda pärla
• En kunskapshungrig attityd och en vilja att hålla sig uppdaterad inom branschen
• Bekväm med analytiska verktyg
• Drivkraft att nå uppsatta mål
• Utmärkta färdigheter i att hantera intressenter
• Passion för resor
Erfarenhet inom fritid/resor är en fördel, men inte ett krav.
Vad vi erbjuder
Detta är en möjlighet att ansluta sig till oss i en spännande tid när vi satsar på vår framtid. Du kommer att stödjas av ett team av genuina, engagerade människor. Vi arbetar över flera funktioner, så du får tillfälle att utveckla färdigheter utanför ditt kärnområde och bli en integrerad del av ett team som levererar starka kommersiella resultat.
Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön och förmåner; vi handlar om semestrar, så vi erbjuder naturligtvis också fina resetillbud.
Vad mer behöver du veta
Denna roll innebär att du regelbundet är ute på vägarna, så du bör känna dig bekväm med distansarbete. Det kommer även att krävas resor till våra kontor över hela Sverige.
Vi tror på lika möjligheter och vill skapa ett team som representerar vårt samhälle, eftersom vi vet att olikheter berikar vår verksamhet och skapar en trivsam arbetsplats. Vi är stolta över vår mångfald där anställda accepteras för dem de är, oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning, religion eller förmåga. Så ansöker du
