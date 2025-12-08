Business developer sökes till Addeira Pharmaceuticals!
Vill du vara med och på riktigt bidra samt göra skillnad i ett växande bolag inom läkemedelsbranschen?
Som Business developer kommer du att arbeta mycket nära bolagets grundare. Du blir ett filter och en möjliggörare: en person som fångar upp nya möjligheter, prioriterar rätt saker och driver fram projekt inom produkt- och affärsutveckling. Du är länken mellan grundaren och resten av organisationen och ofta även mot externa partners och internationella aktörer. Tjänsten är varierande om dynamisk och dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att:
• Driva produkt- och affärsutvecklingsprojekt från idé till lansering i nära samarbete med marknad, sälj, logistik och externa partners.
• Vara en av grundarnas förlängda arm, stötta i både strategiska och operativa frågor och hjälpa till att prioritera rätt initiativ.
• Samordna, följa upp och skapa struktur i projekt, du ser till att deadlines hålls och att alla delar rör sig framåt.
• Förbereda beslutsunderlag, analyser och möten, och bidra till att skapa effektiva processer och smartare arbetssätt.
• Sköta kommunikation och koordinering med interna team och externa kontakter, både nationellt och internationellt.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att vi på StudentConsulting sköter rekryteringsprocessen men du kommer att bli anställd av Addeira, med kontor på Kungsholmen. Tjänsten är på heltid, kontorstider tillämpas och förväntas starta upp så fort vi funnit rätt kandidat. Vid övriga frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare!
DETTA SÖKER VI
Det här är en roll för dig som gillar att projektleda, ta ansvar, tänka snabbt och leverera med fokus på produktlanseringar och företagsutveckling. Vi söker dig som är engagerad, målinriktad, prestigelös och driven i ditt arbetssätt. Din handlingskraftiga inställning och din kommunikativa personlighet kommer vara avgörande för Addeiras fortsatta framgång.
• Du har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller annat relevant område.
• Du har erfarenhet av att arbeta i en assisterande eller koordinerande roll.
• Är driven, nyfiken och lösningsorienterad, du ser möjligheter där andra ser hinder och gillar att få saker att hända.
• Trivs i en snabbrörlig miljö där struktur och tempo går hand i hand, och där du får driva flera projekt framåt samtidigt med affärsmässighet och analytisk förmåga.
• Är kommunikativ, trygg och samarbetar lätt med både kollegor och externa partners - på svenska och engelska.
• Har digital fingertoppskänsla och gillar att effektivisera arbetet med smarta verktyg (t.ex. Microsoft Office).
• Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av projektledning eller grundläggande förståelse för juridik/regulatorik inom läkemedel eller medtech.
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
