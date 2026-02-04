Business Developer Relationship Manager

Vi söker en relationsinriktad och affärsdriven Business Developer Relationship Manager till vår kund som kan bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer samt skapa nya affärsmöjligheter för deras verksamhet. Rollen innebär både strategiskt arbete med kundportföljen och operativt ansvar för att driva samarbeten framåt tillsammans med interna team.

Om företaget
Företaget är ett internationellt teknikbolag med lång erfarenhet av att utveckla innovativa produkter inom nätverk, säkerhet och molnbaserade tjänster. Hos dem får du arbeta i en modern miljö med fokus på kvalitet, utveckling och framtidens kommunikationsteknologi.

Dina arbetsuppgifter
Bygga och vårda långsiktiga relationer med befintliga kunder samt identifiera nya potentiella samarbeten

Utveckla affärsstrategier och kundplaner för att öka intäkter, kundnöjdhet och retention

Genomföra kundmöten, presentationer och förhandlingar samt upprätta erbjudanden och avtal

Samarbeta nära sälj-, produkt- och leveransteam för att säkerställa att kundlöften levereras

Analysera marknadstrender, kundbehov och konkurrens för att identifiera nya affärsmöjligheter

Följa upp nyckeltal och skapa rapporter samt föreslå och leda förbättringsinitiativ

Representera företaget vid branschträffar och nätverk för att stärka varumärket och skapa leads

Kvalifikationer och erfarenhet
Erfarenhet av relations- och affärsutveckling, gärna från B2B-sälj eller kundansvar

Dokumenterad förmåga att driva affärer från prospekt till avslut och uppföljning

God förståelse för försäljningsprocesser, CRM-system och affärsmodeller

Erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt och leda projekt utan formellt personalansvar

Starka kommunikativa färdigheter i svenska och engelska, både i tal och skrift

Relevant akademisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet

Dina personliga egenskaper
Relationsskapande och serviceinriktad med förmåga att skapa förtroende hos kunder

Affärsmässig, målorienterad och drivs av att nå resultat

Analytisk och strukturerad med god förmåga att prioritera

Initiativtagande, kommunikativ och trivs med att arbeta både strategiskt och operativt

Flexibel och samarbetsvillig i möten med kollegor och externa partners

Vi erbjuder
En nyckelroll i ett internationellt företag med möjlighet att påverka både strategi och operativt arbete

Stöd från engagerade kollegor och tydliga utvecklingsmöjligheter

Konkurrenskraftiga villkor

Så ansöker du
Skicka CV och en kort presentation där du beskriver relevant erfarenhet av relations- eller affärsutveckling. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med din ansökan. Vi välkomnar sökande från alla bakgrunder och värnar om mångfald och jämställdhet.

Sista dag att ansöka är 2026-08-03
