Business Developer Relationship Manager
2026-02-04
Vi söker en relationsinriktad och affärsdriven Business Developer Relationship Manager till vår kund som kan bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer samt skapa nya affärsmöjligheter för deras verksamhet. Rollen innebär både strategiskt arbete med kundportföljen och operativt ansvar för att driva samarbeten framåt tillsammans med interna team.Publiceringsdatum2026-02-04Om företaget
Företaget är ett internationellt teknikbolag med lång erfarenhet av att utveckla innovativa produkter inom nätverk, säkerhet och molnbaserade tjänster. Hos dem får du arbeta i en modern miljö med fokus på kvalitet, utveckling och framtidens kommunikationsteknologi.Dina arbetsuppgifter
Bygga och vårda långsiktiga relationer med befintliga kunder samt identifiera nya potentiella samarbeten
Utveckla affärsstrategier och kundplaner för att öka intäkter, kundnöjdhet och retention
Genomföra kundmöten, presentationer och förhandlingar samt upprätta erbjudanden och avtal
Samarbeta nära sälj-, produkt- och leveransteam för att säkerställa att kundlöften levereras
Analysera marknadstrender, kundbehov och konkurrens för att identifiera nya affärsmöjligheter
Följa upp nyckeltal och skapa rapporter samt föreslå och leda förbättringsinitiativ
Representera företaget vid branschträffar och nätverk för att stärka varumärket och skapa leads
Kvalifikationer och erfarenhet
Erfarenhet av relations- och affärsutveckling, gärna från B2B-sälj eller kundansvar
Dokumenterad förmåga att driva affärer från prospekt till avslut och uppföljning
God förståelse för försäljningsprocesser, CRM-system och affärsmodeller
Erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt och leda projekt utan formellt personalansvar
Starka kommunikativa färdigheter i svenska och engelska, både i tal och skrift
Relevant akademisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhetDina personliga egenskaper
Relationsskapande och serviceinriktad med förmåga att skapa förtroende hos kunder
Affärsmässig, målorienterad och drivs av att nå resultat
Analytisk och strukturerad med god förmåga att prioritera
Initiativtagande, kommunikativ och trivs med att arbeta både strategiskt och operativt
Flexibel och samarbetsvillig i möten med kollegor och externa partners
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett internationellt företag med möjlighet att påverka både strategi och operativt arbete
Stöd från engagerade kollegor och tydliga utvecklingsmöjligheter
Konkurrenskraftiga villkorSå ansöker du
Skicka CV och en kort presentation där du beskriver relevant erfarenhet av relations- eller affärsutveckling. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med din ansökan. Vi välkomnar sökande från alla bakgrunder och värnar om mångfald och jämställdhet.
