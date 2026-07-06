Business Developer B2B till Adoveo - bygg vårt nya tillväxtsegment
Academic Work Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-06
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, Solna
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eller i hela Sverige
Vill du sälja en innovativ helhetslösning som förvandlar digitalt engagemang och leads till lojala medlemmar? Adoveo är ett svenskt SaaS-bolag som genom teknik i framkant revolutionerar digital kommunikation. Nu tar vi nästa steg för att bli störst inom medlemssegmentet, loyalisering och konverteringar. Hos oss får du chansen att introducera vår helt nya, unika SaaS-lösning för månadsgivare via Swish och bygga upp ett helt nytt marknadssegment från grunden.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Som Account Manager på Adoveo kommer du att ha ett tydligt fokus: att bryta ny mark och bygga upp ett helt nytt kundsegment riktat mot medlemsorganisationer och företag. Du kommer primärt att sälja vår helt nya, unika SaaS-lösning för månadsgivare via Swish – en otrolig helhetslösning som smidigt konverterar engagemang och leads till lojala månadsgivare. Rollen innebär att du driver hela säljprocessen självständigt från start till mål i en miljö som präglas av banbrytande teknik, hög energi och innovation.Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för att expandera Adoveos kundbas genom aktiv nykundsförsäljning av vår unika SaaS-plattform för digitala kampanjer och medlemskap.
Identifiera och prospektera nya potentiella kunder
Genomföra digitala och fysiska säljmöten för att presentera Adoveos plattform
Driva hela säljprocessen självständigt från prospektering till avtalssignering
Utveckla och implementera försäljningsstrategier för att nå uppsatta mål
Etablera och vårda starka relationer med beslutsfattare hos nya kunder
Samarbeta med Customer Success-teamet för att säkerställa en bra kundresa
Vi söker dig som
Erfarenhet av försäljning, kundvård och servicerelaterade yrken (t.ex. Account Manager)
Avslutad eftergymnasial utbildning
Flytande språkkunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av försäljning inom SaaS
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Målmedveten
Socialt självsäker
Energisk
Du motiveras av höga mål i en kultur som präglas av hög energi, innovation och ny teknik. Som person har du en hög ansvarskänsla, hanterar motgångar professionellt och strukturerar ditt arbete effektivt i ett högt tempo. Att ta kontakt och bygga relationer faller sig helt naturligt för dig, och du agerar alltid självsäkert i sociala sammanhang.
Vår rekryteringsprocess
Personlighet- och problemlösningstest
Telefonintervju
Djupintervju med Academic Work
Intervju med Adoveo
Referenstagning + beslut
Vi använder tester från Alva Labs som en del av rekryteringsprocessen för att identifiera de mest lämpade kandidaterna. Första steget är ett test i logiskt tänkande, som bedömer din problemlösningsförmåga, samt ett personlighetstest som ger oss insikt i dina egenskaper. Testerna stödjer vår ambition att hitta kandidater med högst potential och att främja jämlikhet, mångfald och rättvisa. Om du går vidare i processen är nästa steg intervjuer och referenstagning. Under alla delar av processen utgår vi från en tydligt definierad kravprofil för att säkerställa en strukturerad och objektiv bedömning.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på caroline.boberg@academicwork.se
under kontorstid.
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OML591". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9993208