Business Developer
Disruptive Ventures AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2025-09-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Disruptive Ventures AB i Stockholm
På Crystal Alarm är ärlighet, professionalism och säkerhet kärnan i vår kultur. Vi arbetar med öppen och transparent kommunikation, både inom teamet och med våra kunder, för att bygga förtroendefulla och långsiktiga relationer. Våra medarbetare delar en stark övertygelse om att säkerhet och kundnöjdhet alltid kommer först. Genom att ständigt sträva efter förbättring och att hantera utmaningar med ödmjukhet, skapar vi en miljö där innovation och samarbete frodas. Här får du möjligheten att göra verklig skillnad i människors liv, samtidigt som du är en del av ett engagerat och stödjande team.
Vill du vara med och driva tillväxten av ett svenskt security-techbolag i framkant?
Crystal Alarm utvecklar innovativa personlarm som bidrar till en tryggare arbetsmiljö, och nu söker vi en Business Developer som vill spela en nyckelroll i vår expansion.
Om Crystal Alarm
Vi utvecklar smarta och användarvänliga personlarm som skapar trygghet i utsatta arbetsmiljöer. Vår svenskutvecklade larmtjänst används av etablerade kunder som SJ, Arlanda Express och SCA - och gör oss marknadsledande inom branschen.
Med innovation och samhällsnytta i fokus bidrar vi varje dag till en tryggare arbetsmiljö för tusentals människor.
Om rollen
Som Business Developer blir du en viktig del av vårt team på Crystal Alarm och spelar en central roll i vår tillväxtresa. Här får du kombinera affärsutveckling med relationsbyggande och arbeta nära både återförsäljare och kunder.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
• Identifiera och etablera nya samarbeten med återförsäljare och strategiska affärspartners
• Utbilda och stötta återförsäljare så att de effektivt kan marknadsföra och sälja våra lösningar
• Bygga och vårda långsiktiga kundrelationer genom att förstå deras behov och erbjuda rätt säkerhetslösningar
• Driva försäljningen framåt genom möten, presentationer och förhandlingar
• Delta i branschmässor, event och nätverksaktiviteter för att stärka vår position och skapa nya affärsmöjligheter
Vi söker dig som
Vi tror att du är i början av din karriär och vill utvecklas inom försäljning. Du har en avslutad universitetsutbildning och gärna viss erfarenhet av B2B-försäljning (SaaS eller tekniska produkter är meriterande). Utöver detta är du flytande i svenska och engelska.
Som person är du kommunikativ, uthållig och självgående. Du trivs med att bygga relationer, ta ansvar och driva affärer hela vägen i mål.
Vad vi erbjuder dig
En nyckelroll i ett snabbväxande techbolag med en samhällsnyttig produkt
Stora möjligheter att utvecklas inom affärsutveckling och försäljning
Ett engagerat team med entreprenörsanda och starkt driv
Centralt kontor i Stockholm, med närvaro primärt på plats för teamkänslaPubliceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
• Anställningsform: Tillsvidare (med inledande provanställning)
• Omfattning: Heltid
• Plats: Gamla brogatan 32, Stockholm
Läs mer om oss på [www.crystalalarm.se](https://www.crystalalarm.se/). Varaktighet, arbetstid, etc.
Tillsvidare med inledande provanställning Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Disruptive Ventures AB
(org.nr 559399-3453), https://www.crystalalarm.se/ Arbetsplats
Crystal Alarm Jobbnummer
9497951