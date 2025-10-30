Business Coordinator Sökes Till Zeiss!
2025-10-30
Är du redo att bli en del av en spännande och dynamisk organisation? Vi söker nu en skicklig kollega att stärka ZEISS-teamet i Stockholm. Sök tjänsten idag då vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN
ZEISS är en av de globala ledarna inom de optiska och optoelektroniska branscherna, och har bidragit till de tekniska framstegen i över 175 år. Med 44 000 anställda utvecklar och distribuerar ZEISS optik för litografi, industriell mätteknik, mikroskop, medicinsk teknik, glasögonlinser samt linser till kameror och filmkameror samt planetariumteknik. Den breda produktportföljen säkerställer att ZEISS anställda alltid står inför nya, inspirerade utmaningar. Koncernen har sitt huvudkontor i Oberkochen i södra Tyskland. ZEISS Nordics, som omfattas av Danmark, Finland, Norge och Sverige, har ca 185 anställda som sköter försäljning, marknadsföring, service och support av företagets produkter.
I rollen som Business Coordinator på Medicinsk teknisk avdelning kommer du att ingå i ett team på 9 personer och dina arbetsuppgifter kommer främst att bestå av orderläggning och administration inom sälj och service i hela Norden. Vi söker dig som är framåt, orädd och van att kommunicera över telefon och mejl. Vi ser gärna att du trivs med att följa upp och avsluta ärenden då det kommer vara en central del av din roll. Du kommer att ha daglig kontakt med både kunder och kollegor för att stötta och supportera ärenden.
Vi ser gärna att du är ansvarstagande och kan prioritera mellan olika uppgifter. På ZEISS får du möjligheten att bli en del av en härlig arbetsmiljö som kännetecknas av hjälpsamma kollegor och prestigelös kultur. Kontoret är renoverat och är beläget på Gärdet. Rollen utgår från kontoret och arbetstiderna är 08.00-16.30. Detta är ett långsiktigt konsultuppdrag med mycket god chans till förlängning/anställning.
Du erbjuds
• En spännande och långsiktig tjänst på ett stort framtidsföretag med goda utvecklingsmöjligheter
• Arbete i ett trevligt och supportande team i en trivsam och familjär arbetsplats
• En engagerad konsultchef som kommer att stötta och coacha dig i din karriär
Dina arbetsuppgifter
• Orderläggning, leveransbevakning & fakturering
• Administrering av serviceärenden och samarbete med serviceplanering
• Löpande kontakt och samarbeten med kollegor och ZEISS kunder i hela Norden
• Arbete i CRM & ERP (SAP) samt Teams
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet inom orderadministration eller orderhantering
• Har erfarenhet av administrativt arbete i en operativ roll
• Har erfarenhet av kundbemötande
• Är mycket bekväm med svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Har en god teknisk förståelse och är van att arbeta med digitala verktyg
• Har erfarenhet av att arbeta i affärssystem som SAP och/eller Salesforce
• Tidigare erfarenhet av att ha arbetat med service
• Goda språkkunskaper i norska, finska eller danska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Strukturerad och noggrann
• Ansvarstagande och självgående
• Team-player och serviceinriktad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Läs gärna mer här
